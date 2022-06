Sport

Drámai pillanatok Budapesten: elájult az úszó a víz alatt, az edző mentette meg, majd kiakadt az úszómesterekre

Az amerikai szinkronúszó Anita Alvarezt Andrea Fuentes edző mentette ki a medence aljáról, miután elájult a gyakorlat közben a budapesti világbajnokságon.



Alvarez szerdán a szóló szabadúszás döntőjében szerepelt, amikor elvesztette az eszméletét és süllyedni kezdett.



Ahogy a 25 éves lány teste petyhüdten feküdt a vízben, a teljesen felöltözött Fuentes észrevette a veszélyt, és alámerült, hogy megmentse az úszónőt, és a felszínre húzta a testét, majd egy férfi is a segítségére sietett.



Alvarezt hordágyra tették, és azonnal az uszoda orvosi központjába száguldottak vele, amit a sokkot kapott csapattársai és szurkolói a lelátóról nézték végig.

Később jelentették, hogy Alvarez visszanyerte az eszméletét és jól van.



"Anita jól van, az orvosok ellenőrizték az összes életfunkciót, és minden normális: szívritmus, oxigén, cukorszint, vérnyomás" - mondta Fuentes.



"Néha elfelejtjük, hogy ez más élsportokban is előfordul. Maraton, kerékpározás, terepfutás... mindannyian láttunk már olyan képeket, ahol egyes sportolók nem érnek célba, és mások segítenek nekik, hogy odaérjenek" - tette hozzá.



"A mi sportágunk nem különbözik a többitől, csak egy medencében feszegetjük a határokat, és néha meg is találjuk őket. Anita most jól érzi magát, és az orvosok is azt mondják, hogy rendben van".



A közlemény hozzátette, hogy Alvarez pihenni fog és konzultál az orvosokkal, mielőtt eldönti, hogy részt vesz-e a pénteki szabadfogású csapatdöntőben.



Figyelemre méltó, hogy nem ez az első eset, hogy az amerikai csapat vezetőedzője, Fuentes kénytelen volt az úszó segítségére sietni, ugyanezt tette tavaly Barcelonában egy olimpiai kvalifikációs versenyen.



Ezúttal a FINA vizes világbajnokságon a magyar fővárosban rendezett vizes világbajnokságon kritizálta az edző az úszómestereket.



"Amikor láttam, hogy süllyed, ránéztem a mentőkre, de láttam, hogy megdöbbentek. Nem reagáltak" - mondta Fuentes, aki korábban olimpiai érmes volt Spanyolországgal, a hazájában élő AS-nek.



"Szerintem legalább két percig nem kapott levegőt, mert a tüdeje tele volt vízzel.



"De sikerült jó helyre vinnünk, kihányta a vizet, köhögött, és ennyi volt, de nagy ijedség volt."



Alvarez a harmadik világbajnokságán indul, és kétszeres olimpikon. Végül hetedik lett a versenyen, amelyet a japán Yukiko Inui nyert meg.



Az általában domináns orosz csapatot a FINA az ukrajnai konfliktus miatt eltiltotta a versenyzéstől.