Sport

Nemzetek Ligája - Döntetlennel csoportmásodik maradt a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott szombaton a német csapattal a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában, a Puskás Arénában, ezzel megőrizte csoportjában a második helyet.



Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Nagy Zsolt révén a 6. percben jutott vezetéshez, de a németek Jonas Hofmann 9. percben szerzett találatával egyenlítettek.



A magyarok ezzel a döntetlennel megőrizték második helyüket a csoportban, melynek másik szombati mérkőzésén az Európa-bajnok olaszok 0-0-ra végeztek az Eb-ezüstérmes angolok vendégeként. A hazai csapatból Lang Ádám 50. alkalommal lépett pályára a nemzeti tizenegyben.



Rossi együttese kedden a sereghajtó Anglia vendége lesz Wolverhamptonban.



Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 3. forduló:

Magyarország-Németország 1-1 (1-1)

Puskás Aréna, 55 926 néző, v.: José María Sánchez (spanyol)



gólszerzők: Nagy Zs. (6.), illetve Hofmann (9.)



sárga lap: Sallai (17.), Gulácsi (86.), Ádám (90.), illetve Schlotterbeck (36.)



Magyarország:

Gulácsi Péter - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Fiola Attila, Nagy Ádám, Styles Callum (Vécsei Bálint, 87.), Nagy Zsolt (Nego Loic, 70.) - Sallai Roland (Gazdag Dániel, 76.), Szoboszlai Dominik - Szalai Ádám (Ádám Martin, 69.)



Németország:

Manuel Neuer - Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Thilo Kehrer - Jonas Hofmann (Lukas Nmecha, 85.), Leon Goretzka (Ilkay Gündogan, 69.), Joshua Kimmich, David Raum - Kai Havertz (Karim Adeyemi, 85.), Jamal Musiala (Julian Brandt, 78.) - Timo Werner (Thomas Müller, 78.)

I. félidő:

6. perc: Fiola futott el egy indítással a jobb oldalon, remekül centerezett Sallaihoz, akinek közeli fejesét Neuer éppen az érkező Nagy Zsolt elé ütötte, a Puskás Akadémia szélsője pedig átvette a labdát, és nyolc méterről a léc alá bombázott (1-0).



9. perc: a középen mélységből beinduló Hofmann kiváló indítást kapott, át tudta venni a labdát a kapujából kimozduló Gulácsi mellett, majd senkitől sem zavartatva bal belsővel az üres kapuba gurított 11 méterről (1-1).



A himnuszok alatt a hazai B-közép piros-fehér-zöld élőképpel és egy "Ma is érted lengnek a zászlók" feliratú molinóval köszöntötte a magyar válogatottat. A kezdő sípszó előtt a három hete elhunyt 21-szeres válogatott játékosról és edzőről, Duró Józsefről emlékeztek meg.



Mindkét együttes kissé kapkodva, feszült hangulatban kezdte a meccset, az első pontos akciót aztán a magyaroknak sikerült végigvinniük, és Nagy Zsolt első válogatottbeli góljával meg is szerezték a vezetést. Nem tartott azonban sokáig a hazaiak öröme, három perccel később ugyanis szinte a semmiből egyenlítettek a németek. A gyors gólváltás után mindkét együttes igyekezett megnyugodni, megfontoltabbá váltak a passzok és a támadásépítések, valamint több kisebb-nagyobb szabálytalanságot is elkövettek a játékosok. A németek egy szabadrúgás után, a magyarok pedig egy szépen felépített akció végén kerültek veszélyes szituációba, de a befejezésbe mindkét oldalon hiba csúszott.



A folytatásban is lendületes, lüktető és a szurkolók számára élvezetes mérkőzést vívtak a csapatok. A németek kidolgoztak ugyan néhány lehetőséget, ám az utolsó passzban, érintésben, vagy kapura lövésben rendre elhaltak ezek a helyzetek. A másik oldalon szintén alakultak ki veszélyes szituációk, Fiola nagyszerű, közeli jobblábas lövésénél például Neuer mentette meg góltól a csapatát, mivel lábbal hárított bravúrosan.



Fordulás után eleinte nem változott jelentősen a játék képe, aztán a magyar válogatott valamelyest visszaállt a saját térfelére, a német együttes pedig tartotta a labdát és megfontolt támadásépítéssel próbálkozott. Amikor a hazaiaknak sikerült megszerezniük a labdát, akkor rövid passzokkal és nagy lendülettel igyekeztek ellenakciót vezetni, de a rivális hátsó alakzata a meccsnek ebben a szakaszában stabil volt.

Húsz perccel a lefújás előtt a megélénkült német gárda nagy helyzetet dolgozott ki, ám Hofmann ziccerben a lövés helyett a passz mellett döntött, Orbán pedig így tisztázni tudott. Percekkel később Szoboszlai beadása nyomán a csereként beállt Ádám Martin fejelhetett tisztán hat méterről, de a labda Neuer kezében kötött ki. A hajrá kezdetén előbb a szintén csereként pályára küldött Gazdag lövését kellett védenie Neuernek, majd Ádám bólinthatott ismét közelről, azonban a fejes nem volt pontos, éppen a német kapushoz pattant a labda.



A lefújás előtti percekben már csak a vendégek erőltették a támadásokat, a magyarok a védekezésre rendezkedtek be, és a szurkolók támogatásától kísérve végül megőrizték a döntetlent.



Marco Rossi kiemelte, tanítványai ismét bizonyították, hogy "nem engednek", a játékosai "mindent beleadtak, és mindent kiadtak magukból".



"Mindenki a tőle telhető legtöbbet tette meg, taktikailag keveset hibáztunk. Számítottunk rá, hogy a németeknél lesz többet a labda, erre készültünk, ezért tartottuk magasan a védekezést, ebből sajnos kaptunk egy gólt" - nyilatkozta a kapitány a mérkőzés után, és hangsúlyozta, minden egyes játékosára, valamint a szakmai stáb tagjaira is nagyon büszke, és mindenkinek "hálával" tartozik, mert május 23. óta mindannyian éjjel-nappal dolgoznak.



Hansi Flick német szövetségi kapitány először a Puskás Arénát és a szurkolók által teremtett hangulatot dicsérte, valamint úgy vélte, nem sikerült végrehajtaniuk mindazt, amit előzetesen elterveztek.



"A magyarok jól csinálták, amit csináltak, nekünk az Anglia elleni meccs után ez a találkozó nem jött jól a kemény, nehezen legyőzhető, jól szervezett ellenfelünk vendégeként" - mondta.