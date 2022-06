Sport

Tizenkét magyar aranyérem a budapesti kick-box világkupán

A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint light-contactban a tavalyi vb-n duplázó Száraz Gergő legyőzhetetlen volt a súlycsoportjában. Kick-lightban a már szintén világbajnoki címmel rendelkező Fésű Lajos és Mezei Nikolett is nyert, rajtuk kívül Korcsok Nikolett is diadalmaskodott.



Pointfightingban a felnőtteknél három magyar állhatott fel a dobogó legfelső fokára: az elmúlt évek legjobb hazai női kick-boxosa, a négyszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Busa Andrea mellett a férfiaknál az ugyancsak korábbi világbajnok Bálint Martin, valamint Cselovszki Patrik tudott aranyérmet nyerni.



Formagyakorlatban a legfényesebb éremből négyet zsebeltek be a magyarok: egyéniben Mónus Viktor és Brebovszky Zoltán győzött, míg csapatban a Contact KTHE két számban is a legjobbnak bizonyult.



A küzdelmi csapatversenyek során is ünnepelhetett magyar egység: light-contactban a felnőtt nőknél a Combat D SC együttese diadalmaskodott.



A viadalon 39 országból több mint 1700 sportoló indult.