Lázár János: lezárult a teniszszövetség konszolidációja

Lázár János elnök tájékoztatása szerint lezárult a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) anyagi konszolidációja.



Az MTSZ keddi közgyűlésén az Építési és Beruházási Minisztérium vezetője bejelentette, a 2020-ban kitűzött egy helyett két évre volt szükség a szöveteség gazdasági helyzetének a rendezésére.



"Csődközeli állapotban vettem át az MTSZ irányítását, 3,5 milliárd forintos felhalmozott adóssággal, a tényleges konszolidáció viszont 4,9 milliárd forintot tett ki. Ennek az az oka, hogy tartozások voltak az Emmi felé, valamint 738 millió forintot a NAV-nak is be kellett befizetni" - sorolta az elnök.



Lázár János kiemelte, hogy az eredetileg kiszabott 52 helyett csak 12 millió dollárt kellett fizetnie a szövetségnek és a Nemzeti Sport Ügynökségnek (NSÜ) a tavaly Budapesten elmaradt Billie Jean King Kupa-döntő miatt. Emlékeztetett arra, hogy a 2019-ben a rendezési szerződés alapján már kifizetett 8 millió dollárt is beleértve több mint 20 milliárd forintot takarított meg a magyar adófizetőknek.