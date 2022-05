Sport

A cél előtt esett össze - meghalt egy 30 éves férfi a félmaratonon

Egy 30 éves férfi meghalt szombaton, miután összeesett a Brooklyn Félmaraton céljában - közölték a hatóságok.



A helyi rendőrség közlése szerint a futót a közeli Coney Island kórházba szállították, és halottnak nyilvánították, ahogy hat másik futó is orvosi segítségre szorult nem életveszélyes és kisebb sérülésekkel.



Később a New York Road Runners (NYRR) közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy "mélyen elszomorodtak egy résztvevő halála miatt a 2022-es RBC Brooklyn Half után".



"A 30 éves férfi futó a verseny befejezése után összeesett" - folytatódott a közlemény. A helyszíni orvosi személyzet azonnal ellátta, majd a Coney Island-i kórházba szállították.



"A futók, önkéntesek, partnerek és a személyzet egészsége és biztonsága továbbra is a NYRR legfőbb prioritása" - hangsúlyozta a csoport, és közölte, hogy "a versenyt megelőzően és a verseny alatt" szorosan figyelemmel kísérte az időjárási körülményeket.



A NYRR azt mondta, hogy "a verseny során az időjárás hőmérséklete alacsony szinten mozgott". Mégis a jelentések szerint a hőség meghaladta a 26,7 Celsius-fokot körülbelül délben Brooklynban.



New Yorkban hőségriadó figyelmeztetés volt érvényben a forró hőmérséklet és a magas páratartalom miatt, amely hőbetegségeket okozhat, és ez szombat este 8 óráig így is maradt. A rendőrség szerint azonban a férfi szívrohamot szenvedhetett.



Több mint 22 000 futó indult a Brooklyn Félmaratonon a New York-i Prospect Parktól az ikonikus Coney Island-i sétányig, és az esemény 2019 óta először telt házzal tért vissza.