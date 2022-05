Bizarr balesetben sérült meg egy jégkorongozó - videó

A jégkorongrajongók hozzászoktak az alkalmi sérülésekhez, amelyek egy ilyen fullkontakt sportág velejárói - de az, ami a Boston Bruins és a Carolina Hurricanes közötti pénteki rájátszás 3. mérkőzésén történt, talán a legszokatlanabb volt, amit az NHL közelmúltjának történetében láthattunk.



Miután a Bruins 3-1-es vezetést szerzett, őrjöngő szurkolóik az NHL régi hagyományának megfelelően a jeget körülvevő plexiüveg ütögetésével ünnepeltek.



Sajnos ezúttal a hangos ünneplésük miatt a nehéz, törésbiztos üveg egy része a jégpálya pereméről leszakadt, és a bostoni csapat egyik koordinátorára, Joe Foleyra esett.



Az esetet rögzítő felvételeken látszott, hogy milyen súlyos sérüléseket szenvedett Foley, és a jelentések szerint a baleset következtében kórházba került, hiába siettek hozzá mindkét csapat orvosai, hogy ellátásban részesítsék.



Foley állítólag eszméleténél volt, amikor kivitték az arénából.



A Boston 4-2-re nyerte a mérkőzést, ezzel megszerezte első győzelmét a sorozatban, és 2-1-re csökkentette a Carolina előnyét.

Hoping for a speedy recovery after a pane of glass fell on to Boston's timeout coordinator Joe Foley 🙏 pic.twitter.com/ZsVZ6jq3qw