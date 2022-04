Sport

Vasárnapig lehet jelentkezni az EU-s futásra

Magyarország európai uniós csatlakozásának 18. évfordulója alkalmából ingyenes, 18 kilométeres futást szerveznek Budapesten: az eseményre jövő vasárnap kerül sor, az online regisztrációra e hét vasárnap éjfélig van lehetőség. 2022.04.25 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezők hétfői közlése szerint a résztvevők maximális létszáma egyéni kategóriában 2500 fő, váltóban 1500 fő (500 csapat).



A 18 kilométeres távot egyénileg (3 kör) vagy 3 fős váltófutásban (3×1 kör) lehet teljesíteni. A résztvevők futhatnak ketten is váltót, ebben az esetben az egyik váltótagnak két kört kell teljesítenie. Átversenyzés lehetséges: a váltók első és második tagjai a váltás után továbbfuthatnak, és teljesíthetik a második és harmadik kört is. Az ő eredményüket az egyéni indulók között is értékelik, amennyiben rendelkeznek egyéni nevezéssel is.



Minden célba érkező Magyarország tizennyolc éves EU-tagságát szimbolizáló érmet kap, továbbá 15 tombolatárgyat is kisorsolnak a befutók között (5 okosórát, 10 sporthátizsákot).



A "18 év - 18 km" EU-s futás az Ötpróba programsorozat hivatalos pontszerző állomása is. A résztvevők a 18 kilométeres táv teljesítésével 3, a 6 kilométeres táv teljesítésével 1 Ötpróba-pontot szereznek.



A futás után a résztvevőket várják az Európa-napon, amelyre a szervezők tombolahúzással, koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal készülnek és kifejezik szolidaritásukat Ukrajnával.



A futóversenyt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete megbízásából a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. szervezi.



A futás május 8-án 10 órakor indul a Szabadság téren kialakított versenyközpontból.