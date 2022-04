Lhoce-expedíció

Suhajda Szilárd épségben visszatért első akklimatizációs köréről

Suhajda Szilárd hegymászó, aki egy héttel ezelőtt érte el a Himalájában található Lhoce alaptáborát, épségben visszatért első akklimatizációs köréről -tájékoztatta a Magyar Lhoce Expedíció az MTI-t szombaton.



Suhajda Szilárd idei célja a 8516 méter magas Lhoce megmászása. Az akklimatizációs időszak, amely akár egy hónapig is eltarthat, kulcsfontosságú fejezete egy nyolcezres expedíciónak. Ezalatt a mászó a hegyen történő ingázással egyre magasabbra jut, így szoktatva hozzá szervezetét a légnyomás változásához és a ritka levegőhöz. Az alapos akklimatizáció a sikeres csúcsmászás egyik kulcsa. Oxigénpalack nélküli mászóként Suhajda Szilárdnak különösen nagy hangsúlyt kell fektetnie a következő hetek hatékonyságára - emelték ki a közleményben.



A hegymászó április 21-én indult első akklimatizációs körére. Első éjszakáját - a Khumbu-jégesésen átkelve - 6000 méteren töltötte, majd innen haladt tovább az úgynevezett 2-es táborba 6400 méterre, ahol szintén eltöltött egy éjszakát.



Suhajda Szilárd nem alkalmaz magashegyi teherhordókat és más expedíciók erőforrásaira sem támaszkodik, így minden felszerelését - beleértve az élelmet, főzőt és gázt, sátrakat és hálózsákot, hólapátot - saját maga visz fel és hoz le a hegyről. Az alaptábor fölött teljesen önálló és mindenkitől független mászóként mozog.



"Első akklimatizációs köröm során 6000, illetve 6400 méteres magasságokban éjszakáztam. Az 1-es táborba vezető Khumbu-jégesés enyhén szólva is orosz rulett, így éjszaka keltem át rajta. A hideg csökkenti az omlások esélyét, bár egyes szakaszok annyira instabilak, hogy lényegében bármelyik pillanatban leszakadhatnak. Ennek lehetősége nagyon is valós, csak azt remélem, hogy senki nem lesz pont akkor pont ott. Ehhez képest a 2-es táborba vezető Nyugati-völgykatlan könnyed sétát jelent, legalábbis napkelte előtt. Remekül éreztem magam és örülök, hogy a terveknek megfelelően teljesítettem az első rotációt. Néhány nap pihenés és következik a második kör. Bízom benne, hogy az is ilyen jól fog sikerülni" - idézte a közlemény Suhajda Szilárd szavait.



Második akklimatizációs körének célja a 3-as táborban történő éjszakázás, és ideális esetben a 7600 méteres magasság érintése lesz. A csúcsmászás május közepén vagy a hónap második felében várható.



A Magyar Lhoce Expedíció 2022 része annak a hosszú távú projektnek, amelyben Suhajda szeretné elérni bolygónk öt legmagasabb hegycsúcsát. A K2 első magyar megmászójaként már teljesítette az ötösfogat legnehezebbnek tartott tagját, azonban az öt hegyóriás oxigénpalack nélküli megmászása valamennyi hegy esetén extrém kihívás elé állítja a mászót.