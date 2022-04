Balhé

Véresre verte részeg utastársát a repülőn Mike Tyson - videó

A férfi állítólag extrém részeg volt, és folyamatosan az egykori profi világbajnok bokszoló fülébe magyarázott. 2022.04.22 07:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mike Tyson szerda éjjel elvesztette a türelmét egy repülőút során, ennek pedig az lett a vége, hogy az őt idegesítő férfit többször is megütötte. A TMZ Sports szerint az eset egy San Franciscoból Floridába indulni készülő repülőgépen történt. Szemtanúk elmondása alapján a beszálláskor az 55 éves egykori nehézsúlyú profi világbajnok ökölvívó teljesen nyugodt volt, és még szelfizett is egy rajongójával, ám a közvetlenül mögötte ülő férfi túlzottan lelkes volt, hogy egy legendával repülhet együtt.



Egy Tysonhoz közel álló forrás szerint az utastárs ráadásul eléggé részeg is volt, és folyamatosan a bokszikon fülébe magyarázott, amire Tyson megkérte, hogy nyugodjon le. Ám a férfi addig folytatta a dumát, hogy a KO-király többször is az arcába ütött. Ahogy a videón látni, az ütésektől az utastárs feje véres is lett. Egy szemtanú szerint az eset után nem sokkal Tyson le is szállt a repülőről - írja a Blikk.



A TMZ szerint a sértett orvosi ellátásban részesült, és állítólag a rendőrségen is jelentette az esetet. Ők egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, hogy bejelentést kaptak volna Tyson ellen.