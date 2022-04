Az egyik baba nem élte túl a szülést

Megtörte a csendet a gyászoló Cristiano Ronaldo

"Egy világ... Egy játék... Egy nagy család. Köszönöm, Anfield. Én és a családom sohasem fogjuk elfelejteni ezt a tiszteletteljes és együtt érző pillanatot" - írta Ronaldo az Instagramon.



Az ötszörös aranylabdás és párja hétfőn este jelentették be, hogy ikreik közül az egyik kisbaba elhunyt, és csak "a kislányuk születése ad erőt ahhoz, hogy ezt a pillanatot némi reménnyel és boldogsággal éljék meg".



Emiatt a 37 éves támadó nem lépett pályára az Anfielden kedd este, ahol a hazai szurkolók a hetedik percben tapsviharral, majd a csapat indulójával, a "You'll Never Walk Alone" (Sosem leszel egyedül) című dallal fejezték ki részvétüket.