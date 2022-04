Hegymászás

A Föld öt legmagasabb hegycsúcsát szeretné elérni Suhajda Szilárd

Az úgynevezett The Big Five kihívás során Földünk öt legmagasabb hegycsúcsát szeretné elérni, első magyar állampolgárként, az eddigiekhez hasonlóan mesterséges oxigén használata és magashegyi teherhordók alkalmazása nélkül. Ezen sorozat részeként vette kezdetét a Magyar Lhoce Expedíció 2022 szerdán - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Suhajda Szilárd hegymászó expedíciója a Föld negyedik legmagasabb, Kína és Nepál határán található, 8516 méter magas hegycsúcsának megmászására várhatóan két hónapig tart - olvasható a közleményben.



Mint írják, a hegymászó 2019-ben érte el a K2 8611 méteres csúcsát. Ezzel magyar állampolgárként, oxigénpalack nélkül, ő járt az eddigi legmagasabb hegycsúcson.



"Annak ellenére, hogy jártam már abban a magasságban, ahová most készülök, ugyanúgy izgatottan indulok el. Egy ekkora hegyen mozogni, különösen nyolcezer méter felett, a rutinnal sem lesz könnyebb vagy veszélytelenebb. Félek, mint ahogy mindig. És persze nagyon várom!" - idézi a közlemény Suhajda Szilárdot.



Egy nyolcezres expedíció általában két hónapig tart. A hegymászó a szervezetét úgynevezett akklimatizációs körök során szoktatja az oxigénhiányos környezethez, ami azt jelenti, hogy a hegyen elért bizonyos magasság után visszamegy az alaptáborba és néhány nap regeneráció után újabb magasságba mászik. Mivel nagyjából egy hónap ingázás szükséges a hegyen ahhoz, hogy megkezdődjön a csúcsmászás, így arra várhatóan május második felében fog sor kerülni.



A tájékoztatás szerint a Lhoce a Mount Everesttől délre található, főcsúcsa 8516 méter, ezzel a negyedik legmagasabb hegy a világon. A Nepál és Kína határán emelkedő hegyet 1956-ban mászták meg először egy svájci expedíció tagjai. A csúcsra vezető, úgynevezett nepáli normál útvonal áthalad a Khumbu-jégesésen, a meredek Lhoce-falon, a kőhullásnak kitett Reiss-kuloáron (avagy Lhoce-folyosón), legfőbb nehézségét azonban az extrém magasság jelenti. A csúcsrégióban ugyanis harmadannyi levegő jut a tüdőbe minden egyes lélegzetvételre, mint a Kárpát-medence magasságában.



Suhajda Szilárd a tervek szerint az 5300 méter magasan fekvő alaptábort április 20-án éri el. A hegymászó a mászóidőszakot április 20. és május vége között tervezi, a levonulást pedig június elejére akarja befejezni.



Bővebb információk az expedícióról Suhajda Szilárd Facebook-oldalán találhatók - áll az összegzésben.