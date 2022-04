Sport

Birkózó Eb - Lévai Tamás bronzával kilenc magyar éremmel zárul a viadal

Lévai Tamás bronzérmet nyert a kötöttfogásúak 82 kilogrammos kategóriájában vasárnap a budapesti birkózó Európa-bajnokságon, melyen ezzel a hazai csapat kilenc dobogós hellyel zárt. 2022.04.03 23:30 MTI

MTI/Kovács Anikó

A tavalyi U23-as világbajnok, a felnőttek között vb-ötödik magyar sportoló szombaton egy sima győzelem után a negyeddöntőben kikapott a vb-címvédő azeri Rafiq Huseynovtól, a vasárnapi vigaszágon viszont simán verte cseh ellenfelét, a torna utolsó magyar érdekeltségű mérkőzésén pedig a moldovai Mihail Bradu ellen lépett szőnyegre.



A BHSE 23 éves birkózója a negyeddöntőjében edző-édesapja, Lévai Zoltán szerint kissé megfontolatlanul ment előre, a helyosztón viszont kifejezetten higgadt volt. Nem erőltette az akciót, hagyta, hogy riválisa aktívabbnak tűnjön, így bevállalva az első intést a meccsen, melyet másfél perc után osztott ki neki a bíró (0-1). Lévai nyilvánvalóan hitt a védekezésében, s lentről meg is mutatta, hogy miért, Bradu ugyanis nem tudott akciót csinálni rajta. A szünetre az előny a moldovainál volt, a helyzeti előny viszont Lévainál volt, hiszen visszaintéssel már előnybe kerülhetett volna.



Ő azonban nem várt a bírói döntésre, a szőnyeg szélén szépen összefogott ellenfele hóna alatt, s két pontért eldobta, majd rögtön meg is pörgette (4-1). Mint utólag kiderült, a meccs érdemi része ezzel a jelenetsorral le is zárult, mivel a hatodik perc végéig Lévai biztosan védekezve nem hagyott esélyt az elkeseredetten küzdő ellenfelének, így pedig karrierje első érmét nyerte felnőtt világversenyen.



"Ez pályafutásom legnagyobb sikere, bárcsak mindig Magyarországon birkózhatnánk, mert a közönség rengeteget segített. Egyedül a regnáló világbajnoktól kaptam ki, van egy akciója, amellyel mindenkit legyőz, de majd eltanulom tőle és saját fegyverével verem meg" - mondta nevetve a friss Eb-bronzérmes.



Lévai Tamás harmadik helyével kilenc éremmel zárta a hazai csapat az Európa-bajnokságot, melyen korábban a szabadfogású Muszukajev Iszmail (65 kg) és a kötöttfogású Fritsch Róbert (72 kg) arany-, Bajcajev Vlagyiszlav (szabadfogás 97 kg), valamint Váncza István (kötöttfogás 67 kg) ezüst-, Nagy Bernadett (76 kg), Dollák Tamara (57 kg), Ligeti Dániel (szabadfogás 125 kg), illetve Vitek Dáriusz (kötöttfogás 130 kg) bronzérmet nyert.