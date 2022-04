Sport

A NOB módosította a súlyemelés és az ökölvívás olimpiai kategóriáit

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) a két sportág ötkarikás kategóriáinak módosítását és olimpiai kvalifikációs kritériumait jóváhagyó döntéséről az olimpiai ügyekben járatos insidethegames.biz oldal számolt be. A NOB decemberben jelentette be, hogy mindkét - főként doppingügyei, illetve szervezeti, irányítási, sportszakmai hiányosságai és pénzügyi zavarai miatt - problematikus sportág esetében csökkenteni fogják a sportolói kvótát.



A súlyemelés kvótája a 2016-os riói olimpia 260-as létszámáról a tokiói játékokra eleve 196-ra apadt, a 2024-es párizsi olimpián pedig már csak 120-an emelhetnek, a törlések nyomán öt férfi és öt női kategóriában. A francia fővárosban a nők a 49, az 59, a 71, a 81 és a plusz 81 kilogrammos súlycsoportban szerepelhetnek, míg a férfiversenyzők a 61, a 73, a 89, a 102 és a plusz 102 kilogrammos kategóriákban indulhatnak.



A NOB döntése értelmében az ökölvívás először a 2024-es olimpián éri el a nemek közötti teljes egyenlőséget: 124 férfi és 124 női bokszoló léphet a kötelek közé Párizsban. A játékokon hét férfi (51, 57, 63,5, 71, 80, 92, plusz 92 kg), illetve hat női (50, 54, 57, 60, 66, 75 kg) súlykategóriában lesznek versenyek. Ez szintén jelentős változás 2016-hoz képest, amikor is Rióban tíz férfi és három női súlycsoport volt programban, míg tavaly, a japán fővárosban nyolc férfi és öt női kategóriában zajlott a boksztorna.