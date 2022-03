Zaklatási botrány

A MÚSZ nem kívánatos személynek nyilvánította Szilágyi Liliána édesapját

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) külön vizsgálóbizottságának megállapítása szerint megfelelnek a valóságnak Szilágyi Liliána azon nyilatkozatai, amelyekben az édesapájától, Szilágyi Zoltántól elszenvedett őt ért súlyos bántalmazásokról beszélt a múlt év végén.



A MÚSZ ennek alapján Szilágyi Zoltánt további intézkedésig "nemkívánatos személynek" nyilvánította a rendezvényein. Wladár Sándor, a szövetség elnöke hozzátette, további esetleges intézkedésekről később dönt a szervezet.



Papp Gábor ügyvéd, a vizsgálóbizottság elnöke szerdán sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy erre a következtetésre az ügy főszereplőinek, illetve a történésekről ismerettel rendelkező személyeknek - sportolóknak, edzőknek, pszichológusnak - a meghallgatása után jutottak. Hozzátette, Szilágyi Liliána nyilatkozatainak tartalmát több, egymástól független személy erősítette meg, az úszónő szavaival megegyező pontossággal.



Az eseményen elhangzott, hogy Szilágyi Zoltánt, illetve Szilágyi Liliána testvérét, Szilágyi Gerdát is meghallgatták, ők azonban minden vádat életszerűtlennek tartottak.



Papp Gábor kifejtette: az ügyhöz hozzátartozott egy korábbi, hasonló megállapításokat tartalmazó jogerős bírósági ítélet is, ebben a vizsgálatban pedig minden egyes meghallgatott személy önszántából vett részt. A vizsgálatot már csak azért is folytatta le a MÚSZ, mert a szervezet etikai és gyermekvédelmi kódexe a sportolókra és edzőkre is vonatkozik, márpedig Szilágyi Zoltán - bár ezt tagadta, de több "bizonyíték" is alátámasztotta - lánya versenyein aktív edzőként jelent meg. A vizsgálatból kiderült, hogy Szilágyi Zoltán például a 2012-es londoni olimpián a medenceparton tartózkodott, miközben igazi edzője csak a lelátón foglalt helyet.



Szilágyi Liliánának a vádjai között szexuális bántalmazás is szerepelt, azonban ezzel kapcsolatban a vizsgálóbizottság nem foglalt állást, ugyanis nincs meg a megfelelő hatósági eszköze.



Tornyossy Monika igazságügyi, klinikai, mentálhigiénés és sportpszichológus, a vizsgálóbizottság tagja arról beszélt, hogy a meghallgatásokon részt vevő szereplők többsége nagyon élményszerűen és megrendítőn mondta el az általa tapasztaltakat, ugyanakkor volt, aki kevésbé tűnt hitelesnek.



A vizsgálóbizottságban helyet foglaló Tausz Katalin szociológus a javaslatokat illetően azt mondta: az edzők a jövőben kísérjék figyelemmel a versenyzőket károsan érintő szülői magatartásokat, ehhez erőforrást is biztosítanak a szakembereknek, akiknek jelentési kötelezettségük lenne a gyermekvédelmi szervek felé. A trénereknek továbbképzést is javasolnak, hogy az intő jeleket felismerjék. A szakértő a túlzott szülői jelenlét káros hatásaira, illetve az akkreditációs szabályok szigorításának fontosságára is felhívta a figyelmet.

Az ifjúsági olimpiai bajnok, felnőttek között Európa-bajnoki ezüstérmes Szilágyi Liliána a múlt év végén közösségi oldalain hosszú bejegyzésben írt arról, hogy édesapja gyerekkorától kezdve bántalmazta "testileg, lelkileg, szexuálisan". Szilágyi Zoltán egy nappal később reagált lánya vádjaira, és jelezte, hogy büntetőeljárást indít a kijelentések miatt, egyúttal arra kérte lányát, hogy a jövőben ne használja a Szilágyi családnevet.