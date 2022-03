Indonéz Nagydíj - Jól van a hatalmasat bukó Marc Márquez

Nem szenvedett súlyos sérülést Marc Márquez, a MotoGP hatszoros világbajnoka, aki vasárnap az Indonéz Nagydíj bemelegítése során bukott hatalmasat.



A 29 éves, összesen nyolc világbajnoki címmel rendelkező spanyol szupersztár többször is bukott a hétvégén Mandalikán, de a legnagyobb esésekor, a futam előtti utolsó gyakorláson nagy sebességnél vesztette el uralmát a motor felett, ami felfelé lökte ki, ő pedig csúnyán fejre esett.



A Honda klasszisa Twitter-oldalán azt írta, szerencsére jól van, csak elővigyázatosságból döntöttek úgy, hogy nem indul el az Indonéz Nagydíjon.



Indonézia 1997 után adott otthont ismét a gyorsaságimotoros-vb egyik állomásának.



A 21 versenyből álló szezon április 3-án Argentínában folytatódik.

A seriously big crash for @marcmarquez93 today



A testament to how good modern protective gear is, we're incredibly happy to see and hear that he's OK! See you in Argentina, Marc! 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/GKAaOAFauw

