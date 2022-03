Sport

Kékszalag - Július 14-én startol a mezőny

Július 14-én rajtol el az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye - jelentették be szombaton a Budapest Boat Show-n.



A sportági szövetség (MVSZ) tájékoztatása szerint a Balaton-kerülő vitorlás viadal idején számos program várja a tó körül és Balatonfüreden is az érdeklődőket.



"Nagyszerű dolog látni, ahogy növekszik a vitorlázás fiatal közössége, elég csak megnéznünk az MVSZ Vitorlás Suli Programjában résztvevők számát, vagy ránézni a február 20-án befejeződött Palamós Optimist Trophy eredményeire" - mondta Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Hozzátette: természetesen más a versenysport és más a rekreációs célú vitorlázás, de annak a véleményének adott hangot, hogy azok a gyerekek, akik a Balatonnál a szüleikkel kezdik el a vitorlázást, potenciálisan élsportolók is lehetnek.



A Magyar Vitorlás Szövetség a Boat Show mindegyik napjára szervezett nyílt beszélgetéseket a sportág, a szakma és a közélet olyan kiválóságaival, akikkel a közös cél az, hogy minél többen értsék és szeressék a vitorlázást.



Az olimpiai ezüstérmes, világ és Európa-bajnok Berecz Zsombor a kiállításon a nagyközönségnek tartott beszámolójában is elmondta, fontos az utánpótlás a sportágban, és minden olyan aktivitás, amely közel hozza a fiatalokat a vitorlázáshoz, példaértékű.



"Saját egyesületünkben a Procelero SE keretein belül az egyszemélyes hajóosztály jövő generációs sportolóit szeretnénk kinevelni, a saját sportolói tapasztalatomat is a jövőben itt szeretném hasznosítani" - árulta el.



A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A hajósoknak a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres távot kell teljesíteniük.



A versenycsúcsot a Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty - egy kétárbocos, magyar fejlesztésű katamarán - tartja, amely 2014-ben 7 óra 13 perc 57 másodperc alatt ért célba. A legtöbbször, tizenháromszor Litkey Farkas nyerte meg Kékszalagot.



Tavaly az 53. Kékszalagon címét megvédve a Vándor Róbert kormányozta RSM haladt át elsőként a balatonfüredi célvonalon.