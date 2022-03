Parasport

Nem rendezi meg a jövő évi Téli Világjátékokat a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség

A Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (SOI) bejelentette, hogy nem rendezi meg a jövő évi Téli Világjátékokat, amelynek az oroszországi Kazany adott volna otthont januárban.



A SOI közleménye szerint az orosz-ukrán háborús konfliktus egyre erőteljesebb hatással van a sportvilágra.



"A hetek óta érezhető bizonytalanság és a félelem lehetetlenné teszi, hogy tovább szervezzük a világeseményt. Az értelmi fogyatékossággal élő emberek aránytalanul, igazságtalanul szenvedik meg ennek a háborús konfliktusnak a következményeit. Csatlakozunk a milliókhoz, akik békét és az erőszak beszüntetését követelik világszerte. Elköteleztük magunkat, hogy tovább dolgozunk a Speciális Olimpiáért most és a jövőben is" - fogalmazott a szervezet.



A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) pénteki közleményében kiemeli: a Világjátékok törlése érzékenyen érinti az SOI mintegy 190 országának versenyzőit, köztük a 43 fős magyar delegáció tagjait is, akik évek óta rendületlenül készültek a nagy világeseményre.



Lengyel Lajos, az MSOSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy nagy szomorúsággal vették tudomásul a Világjátékok törlését, de a sportolók biztonsága mindenek felett áll. A hazai szövetség vezetője hozzátette: hétfőn részletesen is tájékoztatják az érintett szakágvezetőket, edzőket, sportolókat, delegációtagokat.