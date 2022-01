Sport

Australian Open - Nadal 21-szeres Grand Slam-bajnok

A volt világelső Rafael Nadal nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben kétszettes hátrányból fordítva legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet, és begyűjtötte rekordot jelentő 21. Grand Slam-trófeáját.



A mallorcai sztár történelmet akart írni azzal, hogy begyűjti 21. Grand Slam-serlegét, ezzel megelőzi az örökranglistán egyaránt 20-20-szal álló Roger Federert és Novak Djokovicot. A svájci legenda térdműtétjei után csak tavasszal lép újra pályára, míg a szerb klasszist oltatlansága miatt a rajt előtt hazaküldték Ausztráliából.



A 35 éves Nadal saját bevallása szerint egyáltalán nem várt magától ilyen szereplést Melbourne-ben, miután tavaly a Roland Garros után csak öt mérkőzést vívott lábsérülése miatt, négy hónapig nem versenyzett, és decemberben koronavírusos is volt. Egy ideig az sem volt egyértelmű, hogy valaha visszatér-e a profi teniszbe. Második melbourne-i diadalával Nadal lehetett a negyedik férfi játékos a sportág történetében, aki mind a négy GS-t többször megnyeri. A felkészülése nem sikerült rosszul, megnyerte az egyik felvezető versenyt Melbourne-ben, és tízmeccses sikerszériában volt.



A 25 éves Danyiil Szergejevics Medvegyev egyszer már megakadályozta a "történelemírást": a tavalyi US Open-döntőben legyőzte a 21. trófeájára hajtó Djokovicot, akinek így az egy éven belüli négy GS sem jött össze. A moszkvai teniszező a negyeddöntőben már a kiesés szélén állt, amikor kétszettes hátrányból fordítva, meccslabdát hárítva verte a kanadai Felix Auger-Aliassime-ot. Ő lehetett az open éra, azaz a profik 1968-as beengedése óta az első férfi, aki első GS-diadala után rögtön megnyeri a következő kiemelt tornát.

Ami a két finalista egymás elleni mérlegét illeti, Nadal 3-1-re vezetett kettejük különpárharcában, a legemlékezetesebb meccsük a 2019-es New York-i döntő volt, amelyben Medvegyev kiegyenlített kétszettes hátrányból, ám végül mégis Nadal ünnepelhetett. A spanyol eddig négy, ellenfele öt játszmát veszített az AO-n.



Az ötödik csata - amely a koronavírus-járvány miatt bő félház előtt zajlott - az elejétől fogva a negyedik GS-fináléjában szereplő és a bukmékereknél favorit Medvegyev egyértelmű fölényét hozta. A tavaly is döntős orosz két brékkel, 42 perc alatt szettelőnybe került, ám a folytatásban váratlanul visszaesett. A spanyol sztár 3:1-re meglépett, majd 5:3-nál adogatóként játszmalabdája volt, de nem tudott élni vele, közben pedig egy néző berohanása miatt biztonságiak jelentek meg a pályán, és körbevették a játékosokat. A szettet lezáró rövidítésben Nadal 5-3-nál az újabb játszmalabdáért adogatott, de a fontos pillanatokban rendre hibázott, így 2 óra 5 perc elteltével Medvegyev már a siker küszöbén állt.



A harmadik felvonásban fej fej mellett haladtak a felek, és sikeresen hárították a bréklabdákat, mígnem a 2009-ben AO-győztes spanyol 5:3-nál elvette ellenfele adogatását. Ezúttal már nem remegett meg, magabiztos játékkal szépített, és 2017 után ismét szettet nyert a melbourne-i döntőben.



A negyedik szettben Nadal hamar lépéselőnybe került, ám Medvegyev rögtön visszabrékelt, négy órához közelítve már két elcsigázott teniszező küzdött a pályán. A spanyol egy újabb brékkel közel került a döntő játszmához, majd 5:4-nél hozta a szerváját, és 4 óra 12 percnél kiegyenlített.



Jöhetett tehát az idei Australian Open utolsó szettje, melyben 2:2-nél Nadal egy bámulatos tenyeres elütéssel hatodszor is elvette riválisa adogatását. Több mint öt óra elteltével a mallorcai 5:4-nél a bajnoki címért adogatott, 30-semminél már csak két labdára volt a diadaltól, de Medvegyev brékelt, így újra nyílt lett a csata. Az egyre fáradtabb orosz ismét elbukta az adogatását, majd Nadal másodjára már kiszerválta a meccset, amely 5 óra 26 percig tartott.







A 90. tornagyőzelmét begyűjtő Nadal pályafutása 21. Grand Slam-trófeája - a Norman Brookes Challenge Kupa - mellé 4,4 millió ausztrál dollárt (994 millió forint) kapott.