Gyász

Sopronban temetik el Csollány Szilvesztert

Szülővárosában, Sopronban temetik el Csollány Szilvesztert, a nemrégiben elhunyt olimpiai bajnokot - írta meg a Blikk. A városban pénteken este hét órakor közös gyertyagyújtást is szerveznek Csollányért, amire az olimpiai bajnok minden szurkolóját és szerettét várják.



A megemlékezéssel kapcsolatban egy Facebook-csoportot is létrehoztak már, amit Csollány hozzátartozói is megosztottak saját közösségi médiás felületeiken.



Január 24-én derült ki, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász elvesztette a koronavírussal vívott harcot.



Az olimpikon több mint ötven napja feküdt az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet intenzív osztályán, ahol az utóbbi napokban már speciális lélegeztetőgép, műtüdő tartotta őt életben.