Koronavírus-járvány

Djokovic kitoloncolási drámája tovább húzódik

Novak Djokovicot még mindig kitoloncolhatják Ausztráliából. Alex Hawke ausztrál bevándorlási miniszter ugyanis "alaposan" mérlegeli a teniszcsillag botrányokkal teli ügyét.



A 34 éves Djokovic hétfőn győzelmet aratott a bírósági csatában, amikor egy melbourne-i bíró úgy döntött, hogy a szerb sztárt azonnal ki kell engedni az őrizetből, és vissza kell állítani az ausztrál vízumát.



A kitoloncolás veszélye azonban továbbra is fennáll, mivel Hawke bevándorlási miniszternek személyes hatalmában áll közbelépni, és ismét törölni a vízumát.



Ezt Christopher Tan ügyvéd is megjegyezte a bírósági eljárás során, amelyben a kormány végül meghátrált.



Hawke bevándorlási miniszter kedden újabb nyilatkozatban utalt arra, hogy a kitoloncolás lehetősége még mindig nagyon is napirenden van, bár a döntés legkorábban szerdán várható.



"Amint azt hétfőn a Szövetségi Kerületi és Családjogi Bíróságon megjegyezték, Hawke miniszter fontolóra veszi, hogy a migrációs törvény 133c. szakaszának (3) bekezdése alapján törölje-e Djokovic úr vízumát" - mondta Hawke szóvivője.



"A szükséges eljárásnak megfelelően Hawke miniszter úr alaposan megfontolja az ügyet. Mivel az ügy folyamatban van, jogi okokból nem helyénvaló további kommentárokat fűzni hozzá."



Djokovic múlt szerdán érkezett Ausztráliába a Tennis Australia és Victoria állam tisztviselői által kiadott orvosi mentességgel, amely szerinte elegendő volt ahhoz, hogy átlépje a határt és versenyezzen az e havi Australian Openen.



A mentesség azon alapult, hogy Djokovic decemberben felépült egy Covid-fertőzésből, de a határőrök ezt elégtelennek ítélték, mivel nincs beoltva.



Törölték Djokovic vízumát, mielőtt egy hírhedt melbourne-i bevándorlási fogdába szállították volna.



Döntő fontosságú azonban, hogy Anthony Kelly bíró úgy ítélte meg, hogy Djokovicot "ésszerűtlen" bánásmódnak vetették alá, nem engedték be a jogi képviselőket és a teniszbírókat, és látszólag nyomást gyakoroltak rá, hogy a kora reggeli órákban döntsön.



Miután visszaállították a szabadságát, Djokovic nem sok időt vesztegetett azzal, hogy hétfő este, alig néhány órával a bírósági döntés után a Rod Laver Arénába vonult edzeni, ahol a melbourne-i utcákon a szurkolói tombolva üdvözölték.



A szerb sztár célja, hogy zsinórban negyedik Australian Open-címét, összességében pedig rekordot jelentő 10. címét nyerje meg.



A melbourne-i győzelem egyben azt is jelentené, hogy 21 Grand Slam-címet szerzett, amivel megelőzné riválisait, Roger Federert és Rafael Nadalt.