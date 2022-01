Futótűzként terjed a videó, amelyen a híres sakkjátékos leesett a székéről

Pawel Teclaf lengyel sakkmester elárulta, mi történt, amikor a Tigran L Petroszjan nagymester elleni drámai vereség végén leesett a székéről. A hírhedt felvétel vírusként terjedt a közösségi médiában.



A sakkmester Pawel Teclaf elismerte, hogy nem várt figyelmet kapott, miután hátrafelé elterült és leesett a székéről egy drámai végű, nagy sebességű tornán elszenvedett vereség után.



A játékos kedvű lengyel Teclaf a varsói FIDE Blitz-világbajnokságon egy gyors agymenéses csatát vívott, amikor a vége felé megzavarodott, és a vereségre úgy reagált, hogy hátrafelé tántorodott és a padlóra zuhant.



A komikus felvétel sok néző számára a verseny csúcspontjává vált, bár a 18 éves játékos elmondta, hogy nem gondolta volna, hogy ilyen eseménydús vége lesz a kihívásának.



"Egyszerűen csak elvesztettem az egyensúlyomat, és leestem" - vallotta be Teclaf a FIDE-nek, miután örmény ellenfele kezet nyújtott neki, amikor hátraesett.

IM Pawel Teclaf, the hero of viral "chair" video: "In the morning, I was in the elevator & a person standing next to me was staring at me and on her phone back and forth, smirking. When I go to my room, I opened WhatsApp and saw plenty of links and realised I am getting popular." pic.twitter.com/f7OtGAlYUx