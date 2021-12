Labdarúgás

Jól sikerült Szalai Ádám műtétje

"A műtéten túl vagyok, és napról napra jobban érzem magam. Olyan, mintha új életet kaptam volna" - írta közösségi oldalán a középcsatár, aki köszönetet mondott a heidelbergi egyetemi kórház idegsebészeinek. Hozzátette, nagyon régóta problémákkal küzd, de ezekről csak később számol be részletesen.



Szalai egy fotót is megosztott, amelyen sapkát visel, a bal fülét pedig kötés takarja.



A válogatott csapatkapitánya december 10-én kisebb autóbalesetet szenvedett, amelyben személyi sérülés nem történt. Egy héttel később közölték, hogy Szalaira operáció vár, ami nem függ össze a balesettel. Klubja nem adott tájékoztatást arról, milyen betegséggel bajlódik a támadó, csupán annyit közölt, hogy orvosi javaslatra döntöttek a beavatkozás mellett, és néhány hétig nélkülözni kényszerülnek a játékost.



A 34 éves Szalai tíz mérkőzésen lépett pályára a német bajnokság mostani idényében, nyolcszor a kispadról szállt be, és egy gólt szerzett.