Gyász

Elhunyt az MTK korábbi kapusa, aki Pelével és Sylvester Stallonéval is játszott

Életének 66. évében elhunyt az MTK-VM kapusa, Hornyák Béla. A kapus alig egy héttel karácsony előtt, december 18-án halt meg. 2021.12.23 12:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: mtkbudapest.hu

Hornyák Béla tagja volt az 1977-78-as idény bajnoki csapatának, és a 1976-77-es idényben KEK-negyeddöntős együttesnek is. 1980-ban a Rába ETO együtteséhez igazolt, az 1981-82-es idényben egy mérkőzésen lépett pályára, és ezzel tagja lett a bajnokcsapatnak.



Később kapusedzőként dolgozott az MTK-nál, több tanítványa is eljutott az élvonali szereplésig.



Szerepelt az 1973-as Régi idők focija című filmben, valamint szerepet kapott a Menekülés a győzelembe című filmben is, ahol olyan sztárokkal forgathatott, mint Pelé, Sylvester Stallone vagy Michael Caine.



Hornyák Béla hű maradt a klubhoz, szurkolóként is gyakran kijárt az MTK mérkőzéseire.



Hornyák halálhíréről az MTK számolt be; közlésük szerint még zajlanak az egyeztetések a búcsúztatásról.