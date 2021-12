Gyász

Koronavírusban hunyt el a magyar testépítő-legenda

Koronavírusban hunyt el Vida Zoltán, a magyar testépítés legendás alakja. Halálhírét a felesége jelentette be.



Vida Zoltán heteken át küzdött a betegséggel, amely végül elvitte. A betegség előtt állítólag nem hitte, hogy megbetegedhet, mivel jó fizikai állapotban volt még az utóbbi időben is.



Vida Zoltán 13 éves kora óta a legmagasabb szinten űzte a sportot. Első edzőtermét 1990-ben nyitotta meg, nem sokkal később már központi alakja lett a sportnak. Versenyzői egyebek mellett hat világbajnoki és négy európai bajnoki címet zsebeltek be.



Nevéhez fűződik számtalan magyar testépítő felkarolása és a Bodysport Kupa megalapítása. Haláláig a NAC nemzetközi testépítő-szövetség magyar elnöke volt.