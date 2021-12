Labdarúgás

IFFHS - Világválogatott Lewandowskival, Messivel, Ronaldóval

Az idén hétszeres Aranylabda-tulajdonossá előlépett Lionel Messi, a díjat korábban ötször kiérdemlő Cristiano Ronaldo és a lengyel világsztár, Robert Lewandowski is helyet kapott a 2021-es világválogatottban, amelyet a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS állított össze.



Az álomtizenegybe az idén Európa-bajnokságot nyert olasz nemzeti együttesből hárman - a kapus Gianluigi Donnarumma, a hátvéd Leonardo Bonucci és a középpályás Jorginho - kerültek be, a csatártrióba Ronaldo és az IFFHS-nél a világ idei legjobb futballistája címet Messit megelőzve kiérdemlő Lewandowski mellé a Paris Saint-Germain klasszisa, Kylian Mbappé fért be.



A 2021-es világválogatott az IFFHS-nél:

Gianluigi Donnarumma (olasz) - Asraf Hakimi (marokkói), Leonardo Bonucci (olasz), Rúben Dias (portugál), Alphonso Davies (kanadai) - Jorginho (olasz), Lionel Messi (argentin), Kevin De Bruyne (belga) - Cristiano Ronaldo (portugál), Robert Lewandowski (lengyel), Kylian Mbappé (francia)