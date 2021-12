Sport

Női kézilabda-vb - A szlovákok legyőzésével kezdett a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 35-29-re legyőzte csütörtökön a szlovák csapatot a spanyolországi világbajnokság csoportkörének első fordulójában. A llíriai mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa Klujber Katrin és Háfra Noémi volt hét-hét góllal, utóbbit választották a mezőny legjobbjának.



A magyarok szombaton Csehországgal, hétfőn Németországgal találkoznak, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első három helyezett kerül, és magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni eredményeiket.



Eredmény, csoportkör, 1. forduló, E csoport:

Magyarország-Szlovákia 35-29 (16-16)

Llíria, v.: Christiansen, Hesseldal Hansen (dánok)

lövések/gólok: 53/35, illetve 44/29

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 4/4

kiállítások: 4, illetve 6 perc



Magyarország:

Bíró - Márton 3, Háfra 7, Vámos 5, Bordás 3, Klujber 7, Lukács 1, cserék: Planéta, Kácsor 2, Szabó L. 1, Tóth E. 3, Szikora, Fodor, Kovács A. 2, Albek 1, Szemerey, szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir



A magyarok 18 fős keretéből Szöllősi-Zácsik Szandrát és Tóvizi Petrát nem nevezték a mérkőzésre.



Már a meccs elejétől lelkes, mintegy 15 fős szurkolótábor bíztatta a magyar válogatottat, amely védekezésben nem kezdett jól, ugyanis az októberi Európa-bajnoki selejtezőn nyolc gólig jutott szlovák beálló, Nikoleta Trúnková ezúttal is többször eredményes volt. Gyors ellenakciókból rendre betaláltak a magyarok, 5-4-es hátrány után 8-6-nál már kettővel vezettek, de a korábbi magyar utánpótlás-válogatott Oguntoye Viktória remekül védte a szlovák kaput. Erre alapozva csapata továbbra is jól tartotta magát, beállóból, átlövésből és a szélről is gólokat lőtt, így visszavette a vezetést. A magyar kapuba Bíró Blanka helyett Szikora Melinda érkezett, és mezőnyben is többet változtatott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, majd időt kért. Védekezésben összeállt a Planéta Szimonetta, Szabó Laura duó, de ezúttal ők sem voltak hatékonyak, és mivel támadásban sem csökkent a hibák száma, a szünetben döntetlen volt az állás.



A szlovák csapat a második félidő elején is sikeresen lassította a játékot, ami neki kedvezett, majd a javuló védekezésnek köszönhetően gyors magyar ellenakciók következtek, és egy 6-0-s sorozattal sikerült meglépni (23-18). A szlovákokat ez sem törte meg, de a hátralévő időben már nem igazán tudták megnehezíteni az immár megfelelő hatékonysággal védekező és támadó ellenfelük dolgát. Golovin kapitány minden cserejátékosának lehetőséget adott, mindannyian jól szálltak a meccsbe, és magabiztosan megőrizték a különbséget a végéig.



A szlovákok legeredményesebb játékosa a csapatkapitány Bízik Réka volt nyolc góllal, Trúnková hétszer, Lancz Barbora hatszor talált be. A kapusok közül Szikora hat, Bíró kettő, a túloldalon Oguntoye kilenc védést mutatott be.

A két csapat 22. egymás elleni mérkőzésén egy vereség és három döntetlen mellett a 18. magyar siker született.



A középdöntőbe a csapatok magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni eredményeiket. A küzdelmek négy, egyenként hatcsapatos csoportban folytatódnak, innen az első két-két helyezett kerül a negyeddöntőbe. A csoportkörben a négyesek utolsó helyezettjei az Elnök Kupáért kiírt alsóházi rájátszásban folytatják szereplésüket.