Labdarúgás

Lengyel-magyar - Bravúros varsói győzelemmel zárt Marco Rossi csapata

A magyar válogatott a vb-résztvevő Anglia, a pótselejtezős Lengyelország, valamint Albánia mögött a negyedik helyen végzett az I csoportban, amelyben Andorrát és San Marinót előzte meg.



Vb-selejtező, I csoport, 10. (utolsó) forduló:

Lengyelország-Magyarország 1-2 (0-1)

Varsó, Nemzeti Stadion, 56 197 néző, v.: Tiago Martins (portugál)

gólszerzők: Swiderski (61.), illetve Schäfer (37.), Gazdag (80.)

sárga lap: Klich (41.), Cash (45+2.), Puchacz (58.), Kedziora (67.), illetve Nagy Zs. (6.), Schön (43.), Szalai A. (64.), Gazdag (74.)



Lengyelország:

Wojciech Szczesny - Tomasz Kedziora, Pawel Dawidowicz, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (Przemyslaw Placheta, 83.) - Matty Cash (Kamil Jozwiak, a szünetben), Mateusz Klich, Karol Linetty (Przemyslaw Frankowski, 65.), Jakub Moder (Piotr Zielinski, a szünetben) - Krzysztof Piatek (Arkadiusz Milik, 65.), Karol Swiderski



Magyarország:

Dibusz Dénes - Fiola Attila, Lang Ádám, Szalai Attila - Nego Loic, Schäfer András, Nagy Ádám (Vécsei Bálint, 90.), Nagy Zsolt - Varga Kevin (Gazdag Dániel, 58.), Schön Szabolcs (Kiss Tamás, 72.) - Szalai Ádám (Hahn János, 89.)



I. félidő:



37. perc: Nagy Zsolt ívelt be finoman az ötösre egy szabadrúgást, Puchacz saját kapuja felé csúsztatott, Schäfer pedig közvetlen közelről Szczesny lábai között a kapuba fejelt (0-1).



II. félidő:



61. perc: egy jobb oldali szögletet középen Bednarek fejelt volna kapura, Szalai Attila hátáról felpördült a labda, Swiderski pedig hat méterről a kapu jobb oldalába bólintott (1-1).



80. perc: Kiss kapott remek kiugratást a leshatáron a jobb szélen, tökéletesen játszott vissza a második hullámban érkező Gazdag elé, akinek bőven volt ideje, így felnézett, majd a rövid felsőbe lőtt (1-2).



Felemelő percek vezették fel az összecsapást, a telt házas varsói Nemzeti Stadion közönsége végig tapsolt a magyar himnusz közben, majd a lengyel alatt piros és fehér kartonlapok segítségével beborította a nézőteret. Mindeközben kiderült, hogy a pihenőt kapó Robert Lewandowski, a hazaiak legnagyobb sztárja végül a csapattal maradt, és a kispadról szorított társaiért.



Az első hazai helyzetre bő tíz percet kellett várni, és a folytatásban is a hazaiak diktálták a tempót, a magyar támadók nem tudták megtartani a labdát. A lengyel mezőnyfölény ellenére a 37. percben egy pontrúgás után, hatalmas hazai védelmi hibát kihasználva Schäfer András fejesével megszerezte a vezetést a magyar válogatott. A lengyelek a szünet előtt egyenlíthettek volna, de Dibusz Dénes résen volt.

A második félidő két veszélyes magyar kontrával indult, Marco Rossi együttesének a játéka látványosan feljavult, mégis a lengyelek örülhettek, miután szintén egy pontrúgást követően egyenlítettek. A várt lengyel rohamok elmaradtak, sőt tíz perccel a befejezés előtt újra vezetést szerzett a magyar csapat, két cserejátékos, Kiss Tamás és Gazdag Dániel hozták össze a gyönyörű gólt.



A közel 60 ezres lengyel szurkolótábor egy része öt perccel a rendes játékidő vége előtt elindult hazafele, ők már nem hallották a hazai füttykoncertet, amely a pótselejtezőt érő második helyen végző válogatottat "búcsúztatta" Varsóban.

Rossi: a futballban nincs ha

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata okosan és precízen játszott a lengyelek otthonában aratott 2-1-es siker alkalmával, de természetesen összességében a világbajnoki selejtezősorozat kapcsán nyomja a lelkét néhány dolog.



Az olasz szakember a varsói találkozót követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ugyan a lengyelek végig erőteljesen játszottak és irányítottak a mérkőzést, az ő csapata rendkívül fegyelmezetten tartotta be a taktikát és elsősorban ennek köszönhette a győzelmet.



"Ezek a srácok büszkék arra, hogy a magyar válogatott mezét viselhetik, hogy a hazájukat képviselhetik, és ahogyan Angliában, most is sikerült szép eredményt elérniük" - nyilatkozta a Marco Rossi.



A lengyel újságírók kérdésére reagálva a kapitány azt mondta, amennyiben a házigazdáknak igazán szükségük lett volna a három pontra - mint ahogyan azt korábban mondták, hiszen a pótselejtezős kiemelésnél ez számít -, akkor ott lett volna a pályán Robert Lewandowski. Ezzel kapcsolatban Marco Rossi leszögezte, véleménye szerint minden bizonnyal a Bayern München nyomásának "engedett" a Paulo Sousa vezette lengyel szakmai stáb, és ő is járt már hasonló cipőben a német klubokkal szemben, akiknek azt üzente, hogy igenis minden válogatott mérkőzés fontos.



Marco Rossi elmondta, a csapatnak továbbra is szerénynek kell maradnia, és keményen kell dolgoznia ahhoz, hogy fejlődjön.



Az elmúlt esztendőről szólva Marco Rossi elmondta, fenomenális év lehetett volna, ha nincs az albánok elleni két vereség, ami egyébként mind a mai napig nyomasztja a lelkét, hiszen ellenük minimum három vagy négy pont megszerzésében bízott. Hozzátette, persze ha ez sikerül, akkor minden bizonnyal a lengyelek sem pihentették volna ma Lewandowskit, de a futballban nincsen ha.



Az MLSZ Twitter-oldalának beszámolója szerint az első magyar gólt szerző Schäfer András elmondta, már a bemelegítésnél érezte, hogy jól mennek a befejezések. " Készültünk rá, hogy én érkezek a hosszúra, ezért tudatos akció volt, egy kis szerencsével. Mióta a keretben vagyok úgy érzem, hogy felfelé ível a pályánk."



A győztes gólt szerző Gazdag Dániel - aki pénteken San Marino ellen is eredményes volt a Puskás Arénában - a mérkőzést követően arról beszélt, hogy mivel az albánok elleni vereségekkel elszállt az esélyük a világbajnoki kvalifikációra, ezért szerettek volna visszaadni valamit a szurkolóknak abból, amit a nyári Európa-bajnokságon kaptak tőlük.



"Ezért is akartuk odatenni magunkat ezen a két mérkőzésen is, hogy örömet okozzunk nekik" - mondta a Philadelphia Union futballistája.



A csapatkapitány Szalai Ádám azt mondta: "Le a kalappal a csapat előtt, hogy ilyen sok hiányzóval is így küzdött - ahogy Kiss Tamás beszállt, Gazdag Dániel gólt lőtt, Schäfer András fejelt. Sok fiatalra van szükségünk, olyanokra, akik már rólam ráncigálnák a mezt."

Dibusz Dénes megjegyezte, szerették volna folytatni, amit a Wembley Stadionban az angolok elleni 1-1-es döntetlennel elkezdtek. "Szerettük volna szépen zárni az évet. Látszott, hogy mennyire motivált a csapat és nagyon büszke vagyok rá, hogy a kijutás szempontjából tét nélküli mérkőzésen is ilyen odaadással tudtunk küzdeni.



