Úszó-vk - Öt magyar érem a nyitónapon a Duna Arénában

Öt érmet, egy aranyat, három ezüstöt és egy bronzot nyertek a magyar úszók a Duna Arénában, a rövidpályás világkupa-sorozat második állomásának nyitónapján. 2021.10.07 19:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ünnepélyes megnyitót követően - amelyen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, és Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, valamint a FINA kuvaiti vezetője, Huszain al-Muszallam mondott beszédet - elsőként a női 400 méter gyors fináléját rendezték: a nemrég edzőt és klubot váltó Késely Ajna a hatodik, a 15 esztendős Ábrahám Lilla Minna pedig egyéni csúccsal nyolcadik lett. A férfiaknál ugyanebben a számban Holló Balázs a hetedik lett, a dél-afrikai Matthew Sates pedig azt követően, hogy a múlt hétvégén Berlinben 200 méter vegyesen és 200 méter gyorson is junior világcsúcsot ért el, most egy harmadik számban is megdöntötte a korosztályos rekordot.



Nem sokkal később megszületett az első magyar férfi arany a sorozat idei kiírásában, Kós Hubert 200 méter háton egyéni csúccsal diadalmaskodott. A futam után elmondta: az olimpia és az Eb nem úgy sikerült számára, ahogyan szerette volna, de most valamit visszaadott neki a sors pályafutása első vk-aranyával. Viccesen megjegyezte, ezt az időt azoknak a vízilabdás edzéseknek is köszönheti, amelyet a közelmúltban elkezdett felkészülés során iktattak be annak érdekében, hogy kicsit könnyebb legyen beleállni a munkába.



Női 200 méter pillangón Jakabos Zsuzsanna szállított egy ezüstérmet, majd vízbe ugrott Tokió magyar hőse, Milák Kristóf, aki 100 méter pillangón lett második, ugyanitt Szabó Szebasztián a harmadik helyen csapott célba. Az olimpiai bajnok Milák 49.92 másodperces egyéni csúccsal, Cseh László 49.33-as országos csúcsától nem sokkal elmaradva érintette a falat.



Szabó és Milák az 50 méter gyors fináléjában is érdekelt volt, előbbi a negyedik, utóbbi egyéni csúccsal az ötödik helyen zárt.



Milák a vegyes zónában elmondta, alapvetően nem kedveli a rövid pályát, azonban ezt az időszakot is megpróbálja majd hasznosan beépíteni a felkészülésébe. Hozzátette, főként azért indult el, mert "foglalt a medencéje, ahol készül", de mivel csak nemrég kezdte a munkát, így magát is meglepte ezekkel az időeredményekkel.

Eredmények (a győztesek és a magyarok helyezései):

férfiak:

400 m gyors:

Matthew Sates (dél-afrikai) 3:37.92 perc - junior világcsúcs

...7. Holló Balázs 3:45.98



200 m hát:

Kós Hubert 1:52.79 perc

...4. Telegdy Ádám 1:53.79



100 m pillangó:

Tom Shields (amerikai) 48.83 másodperc

2. Milák Kristóf 49.92

3. Szabó Szebasztián 50.42



100 m mell:

Arno Kamminga (holland) 56.08 másodperc

...8. Horváth Dávid 59.10



50 m gyors:

Kyle Chalmers (ausztrál) 20.97 másodperc

4. Szabó Szebasztián 21.20

5. Milák Kristóf 21.44



100 m vegyes:

Matthew Sates 51.77 másodperc



nők:

400 m gyors:

Isabel Gose (német) 4:00.57 perc

...6. Késely Ajna 4:06.89

...8. Ábrahám Lilla Minna 4:10.67



50 m hát:

Kira Toussaint (holland) 26.07 másodperc



200 m pillangó:

Maria Ugolkova (svájci) 2:06.44 perc

2. Jakabos Zsuzsanna 2:06.52

...4. Sebestyén Dalma 2:07.11

...8. Hatházi Dóra 2:09.48



200 m mell:

Viktoria Günes (török) 2:22.23 perc

2. Békési Eszter 2:23.70



50 m gyors:

Emma McKeon (ausztrál) 23.50 másodperc



100 m vegyes:

Maria Ugolkova 58.81 másodperc

...4 Jakabos Zsuzsanna 1:00.00 perc

...8. Ugrai Panna 1:01.09