Extrémsport

Klein Dávid és Suhajda Szilárd erős akklimatizációs kört teljesített

"Egy igen erős akklimatizációs kört" sikerült megvalósítania Klein Dávidnak és Suhajda Szilárdnak a Zajo Dhaulagiri Expedíció 2021 keretében - közölte csapatuk, az Eseményhorizont szombaton az MTI-vel.



A közleményben felidézték, hogy az Eseményhorizont két hegymászója, Klein Dávid és Suhajda Szilárd szeptember elsején indult el Budapestről Nepálba. Az alpinisták célja a Viharok hegyeként is emlegetett Dhaulagiri 8167 méter magas csúcsának elérése volt, oxigénpalack és teherhordók nélkül. A környezettudatos expedíció a sportszerű hegymászás értékeire és a környezetvédelem fontosságára is fel szeretné hívni a figyelmet - emelték ki.



A hegymászók egy "hosszú és kalandos" felmenetet követően szeptember 14-én érkeztek meg az alaptáborba. Néhány esős napot és havazást követően az időjárás stabilizálódott és szeptember 21-én megkezdték első akklimatizációs körüket. Ekkor 5850 méteren az egyes táborban töltötték az éjszakát, majd 22-én a kettes tábor magasságát 6450 méteren.



Eredeti tervük az volt, hogy a kettes táborban töltött éjszaka után visszaereszkednek az alaptáborba, de mivel jól érezték magukat és az időjárási körülmények is kedvezőek voltak, ezért még feljebb mentek. Szeptember 23-án már 6870 méteren töltötték az éjszakát. Akklimatizációs körük után szeptember 24-én, pénteken értek vissza az alaptáborba.



A mászópáros néhány nap pihenést, regenerálódást követően ismét elindul majd felfelé - írta az Eseményhorizont, hozzátéve: még az is lehet, hogy ez "nem egy szimpla akklimatizációs kör" lesz, hanem már csúcsmászás. A következő napok nagy kérdése az időjárás alakulása - jegyezték meg.



Klein Dávid 2016-ban első magyar mászóként egyedül állt a legveszélyesebb nyolcezres csúcs, a szintén Nepálban található Annapurna csúcsán. 2019-ben Suhajda Szilárd szintén egyedül ért fel, magyarok közül elsőként, a Kína és Pakisztán határán fekvő K2 csúcsára.