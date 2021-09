Sport

A 80 éve született Albert Flóriánra emlékeztek

Albert Flórián csak az Aranycsapat tagjaihoz mérhető a magyar labdarúgásban - mondta id. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke azon az eseményen, amelyen az éppen 80 esztendeje, 1941. szeptember 15-én született labdarúgóra, a Nemzet Sportolójára emlékeztek.



Az Aranycsapat Testület és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület rendezvényén az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó egykori csapattársai közül megjelent például Juhász István és Szőke István, továbbá ott voltak az FTC Baráti Körének tagjai, a kiváló focista tisztelői.



Id. Lomnici Zoltán idézte Szepesi György legendás rádióriporter, az Aranycsapat krónikása véleményét, mely szerint Albert Flórián befért volna az Aranycsapatba, ha korábban születik, majd hozzátette, hogy a népszerű Flóri csak Puskásékkal mérhető össze. Pályafutásából kiemelte, hogy 1968-ban és 1973-ban világválogatott, 1972-ben Európa-válogatott volt.



"Flóri a Fradihoz mindvégig hű volt, a klubhűség példája lehetne. A Fradiban 1952 és 1974 között 537 alkalommal szerepelt és 383 gólt szerzett. Az Albert-féle csapat nemzetközi kupát tudott nyerni, és az a VVK-győztes együttes csak magyar játékosokból állt, ami a mai csapatról nem mondható el" - hangsúlyozta Lomnici, majd azzal fejezte be méltató beszédét, hogy Albert Flórián életművének bemutatása ösztönző lehet a fiatalok számára, hogy ők is hasonló pályát fussanak be.



Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke arról beszélt, hogy együtt ünnepelhették a legendás játékos 50., 60., és 70. születésnapját, a 60. alkalmából egy könyvet is kiadtak. Az emlékek felidézése után megjegyezte: "Flóri Császár volt, de szerény maradt!"



"Jó apa volt, bár nem töltött sok időt velünk, mert sokat volt edzőtáborban" - mondta az ünnepség díszvendége, Albert Magdolna, az Aranylabdás lánya, és megjegyezte, hogy édesapja mindig vidám volt, sokat nevetett. Ha ma belépne az ajtón, büszke lenne a három unokájára, akik még kicsik voltak a nem sokkal a 70. születésnapja után bekövetkezett halálakor. "A stadiont nem ismerné meg, és a második otthona, a Népliget is megváltozott" - fűzte tovább gondolatait Albert Magdolna, akinek édesapja 2011. október 31-én hunyt el.



A megemlékezés végén köszöntötték a Fradi-család másik születésnapos tagját, Kásás Zoltán vízilabdázót, aki szintén szeptember 15-én, de öt évvel Albert Flórián után született.