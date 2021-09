Sport

Daganatos megbetegedés miatt megoperálták Pelét

A 80 éves Pelé hétfőn arról számolt be a közösségi oldalán, hogy szombaton eltávolítottak egy gyanús elváltozást a vastagbeléből, de már nagyon jól érezi magát.



"Szerencsére hozzászoktam, hogy nagy győzelmeket ünnepeljek. Mosollyal az arcomon, sok optimizmussal és örömmel fogok szembenézni ezzel a mérkőzéssel is, hiszen a családom és a barátaim szeretete támogat" - írta Pelé.



A brazilok legendás futballistája a múlt héten a koronavírus-járvány miatt elhalasztott rutinvizsgálatokra érkezett a Sao Paulo-i Albert Einstein Kórházba, ahol azóta is ápolják.