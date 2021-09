Boris Johnson szerint abuzálták az angol játékosokat a Puskás Arénában

Boris Johnson brit miniszterelnök a közösségi oldalán a budapesti magyar–angol vb-selejtezőt (0-4) követően azt írta: "teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol játékosoknak rasszista inzultusokat kellett elszenvedniük Magyarországon".



A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy "tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból".

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.



I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.