Sport

Magyar-angol - Világsztárokkal érkezik Budapestre az Eb-ezüstérmes

Az Európa-bajnoki ezüstérmes angol nemzeti együttes világsztárokkal a keretében érkezik Budapestre, ahol jövő csütörtökön a magyar labdarúgó-válogatottal találkozik világbajnoki selejtezőmérkőzésen. 2021.08.26 19:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gareth Southgate szövetségi kapitány 25 játékost hívott be a magyarok, az andorraiak, valamint a lengyelek elleni vb-selejtezőkre.



Pályára léphet a magyarok ellen a Puskás Arénában többek között Harry Kane, a Tottenham Hotspur sztárja, valamint a Manchester Unitedet erősítő Jadon Sancho, a Manchester City támadója, Raheem Sterling, illetve a Liverpool veterán középpályása, Jordan Henderson is.



Az angol szövetség honlapján olvasható közlemény szerint a keretben egy olyan játékos van, aki korábban még nem volt tagja a válogatottnak, ő Patrick Bamford, a Leeds United támadója.



Nick Pope, Trent Alexander-Arnold és Jesse Lingard kihagyta a nyári, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságot, de Southgate most újra behívta őket a nemzeti együttesbe.



Az angolok a budapesti mérkőzés után szeptember 5-én Andorrát látják vendégül a Wembley Stadionban, majd szeptember 8-án Lengyelországban lépnek pályára. A magyarok pedig szeptember 5-én Elbasanban Albánia vendégei lesznek, míg 8-án Andorrát fogadják.



Az angol labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

védők:

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

középpályások: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (FC Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United) támadók: Patrick Bamford (Leeds United), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)