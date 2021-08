Gyász

Elhunyt a csehek legendás jégkorongozója, Jan Suchy

Hetvenhat éves korában elhunyt Jan Suchy, a csehek legendás jégkorongozója.



Az egykori kiváló hátvéd szülővárosban, Havlickuv Brodban halt meg - számolt be róla a nemzetközi szövetség (IIHF) honlapja.



Amint Tomas Kral, a cseh szövetség elnöke kiemelte: Suchy a cseh aranygenerációhoz tartozott, noha világversenyen nem nyert aranyérmet, ugyanakkor mindmáig az egyetlen védő, aki gólkirály lett hazája bajnokságában, az 1968/69-es szezonban elért bravúrját sem előtte, sem utána nem tudták a posztján játszók elérni.



Suchy 16 idényt játszott a Dukla Jihlavában, és hétszer lett bajnok, majd pályafutása végefelé rövid időre megfordult Ausztriában és Németországban. Az 1968-as olimpián ezüstérmes lett a csehszlovák válogatottal, míg a világbajnokságokon négy ezüst- és két bronzérme volt. Négyszer választották be vb-n All Star-csapatba, 1969-ben és 1971-ben pedig ő lett a legjobb hátvéd.