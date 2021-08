Sport

A Chelsea bejelentette Lukaku visszatérését

A világbajnoki bronzérmes belga Romelu Lukaku távozott az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő Internazionale csapatától, és visszatért a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató, Bajnokok Ligája-címvédő Chelsea-hez.



A szerda este óta az európai Szuperkupában is címvédő londoni klub honlapjának csütörtöki híradása szerint a csatár szerződése öt évre szól.



"Boldog vagyok, hogy visszatérhettem ehhez a csodálatos klubhoz. Hosszú volt az út, hiszen úgy jöttem ide gyerekkoromban, hogy még sokat kellett tanulnom, most pedig sok tapasztalattal, érettebben tértem vissza. Gyerekként a Chelsea-nek szurkoltam, és most csodálatos érzés visszatérni, és megpróbálni hozzásegíteni a csapatot újabb bajnoki címek megnyeréséhez" - nyilatkozta a 28 éves Lukaku.



A gólerős futballistáért sajtóhírek szerint 115 millió eurót (40,6 milliárd forintot) kapott a milánói klub.



Lukaku az Anderlechttől igazolt az angol élvonalba 2011-ben, és 2014-ig volt a Chelsea futballistája, ahol nem tudott gyökeret verni, csupán 15 meccsen lépett pályára. Kétszer is kölcsönadták, előbb a West Bromwich Albionnak, majd az Evertonnak, utóbbi 2014-ben megvásárolta, és ottani három éve alatt 110 meccsen 53-szor volt eredményes. Lukaku 2017 és 2019 között a Manchester Unitedet erősítette (66 mérkőzésen 28 gól), ahonnan tavalyelőtt szerződött az Interhez, amelynek színeiben kiválóan teljesített: 95 találkozón 64 alkalommal volt eredményes.



Utóbbihoz hasonló a mutatója belga válogatottként: a nemzeti együttesben 2010 óta játszik, és eddigi 98 meccsén 64-szer talált be az ellenfelek kapujába.