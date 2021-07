Vitorlázás

Több mint ötszázan neveztek már az 53. Kékszalagra

Idén is a légvonalban 155 kilométeres táv várja a versenyzőket a tókerülő versenyen, melyen az egyes hajóosztályok legjobbjainak és a különdíjasoknak járó elismerésekkel együtt 56 különböző díjat adnak át. 2021.07.21 13:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint ötszázan neveztek már az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra, amely csütörtökön 9 órakor rajtol el Balatonfüredről - közölte a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára a tókerülő versenyt megelőző szerdai balatonfüredi sajtótájékoztatót követően az MTI-vel.



Holczhauser András a sajtótájékoztatón elmondta: idén is a légvonalban 155 kilométeres táv várja a versenyzőket a tókerülő versenyen, melyen az egyes hajóosztályok legjobbjainak és a különdíjasoknak járó elismerésekkel együtt 56 különböző díjat adnak át.



A sportolók biztonsága érdekében a keszthelyi bója és a balatonfüredi befutó is hajózási zárlat alatt lesz, a vízen 55 mentőmotoros hajó felügyeli a versenyzőket, a parti eseményekre pedig csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni - ismertette.



Közölte: a meteorológiai előrejelzések szerint egy ciklon távolodásával várhatóan folyamatosan gyengül majd a szél, így szélcsendes versenyre készülnek. Majd csak péntek hajnalban segítheti a mezőnyt a hűvösebb idő miatt kialakuló parti szél - tette hozzá.



A kísérőprogramok közül kiemelte az első magyar E-Sailing bajnokság fináléját a Vitorlás téren, melyet szerdán 17 órától rendeznek.



Gerendy Zoltán, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke a vitorlázás ünnepének nevezte a Kékszalagot, melyen 1934-ben még csak 30 hajó állt rajthoz, manapság azonban 500 feletti a nevezők száma. Közülük azonban csak pár száz vitorlás indul az eredményekért, a többieket az olyan értékek kötik össze, mint a kitartás, víz és a természet szeretete, vagy a szolidaritás - jegyezte meg.



Holczer András, Balatonfüred alpolgármestere hangsúlyozta: Balatonfüred és a Kékszalag neve összeforrt egymással, a városnak fontos a verseny és a vitorlássport is.



Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy a vitorlás szövetséggel közös kikötőfejlesztésbe kezdtek, a város nyugati részében pedig a Kékszalagról neveznek el egy új sétányt. Itt emléket állítanak a korábbi győzteseknek, információkat nyújtanak a versenyről, valamint a tókerülő verseny ikonikus hajója, a Nemere II kicsinyített mását is kiállítják.



A sajtótájékoztatón a címvédő Vándor Róbert (RSM2) élete meghatározó élményének nevezte a tavalyi győzelmet. Elmondta: sok időt töltöttek azóta is vízen, és találtak még potenciált a hajójukban, melynek kedvezhet a gyenge szeles időjárás.



A tizenháromszoros győztes Litkey Farkas vezette PreVital fedélzetéről Perjés Bálint arról beszélt: már tavaly egy hosszabb árbócot építettek a hajóba, és az elmúlt hónapokban egyre jobban kitapasztalták ennek hatásait.



Az időrekordot tartó Raiffeisen Fifty-Fifty kormányosa, Józsa Márton reményeit fejezte ki, hogy délelőtt még kitart a távozó front szele, de jelezte, hogy az elmúlt hónapokban komoly munkát fektettek a hajó kis szeles tulajdonságainak fokozásába.

Az 1896-ban a balatonfüredi hajógyárban épített Kishamis 83 éves kormányosa, Hrehuss György műszaki csodának nevezte a vitorlást, amely 125 évvel készítése után is versenyképes saját hajóosztályában. A kormányos elmondta: az idei Kékszalag a 67. versenyszerű tókerülése lesz.



Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója örömét fejezte ki, hogy már harmadik alkalommal lehetnek névadó szponzorai a versenynek. Hangsúlyozta: a pénzintézet két évtizede támogatja a vitorlázást Magyarországon.



Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója a bizalom és a tisztelet fontosságát hangoztatva bejelentette: cégük fair play-díjat alapított a versenyre, melynek fővédnöke Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke.



Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója a sajtótájékoztatón bemutatta a győzteseknek járó Apponyi-mintás porcelánserlegeket is.



A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, melyet tavaly egy rendkívül szélcsendes versenyen a Vándor Róbert vezette RSM2 katamarán nyert 17 óra 52 perc 57 másodperces idővel.



A versenycsúcsot a Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty, egy kétárbócos, magyar fejlesztésű katamarán tartja, amely 2014-ben 7 óra 13 perc 57 másodperc alatt ért célba. A legtöbbször, tizenháromszor Litkey Farkas nyerte meg Kékszalagot.