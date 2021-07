Hegymászás

Pakisztáni hatezres csúcs első magyar megmászására készül egy háromtagú csapat

A 6096 méter magas Laila Peak első magyar megmászására készül három magyar hegymászó: Lengyel Ferenc, a Kalifa Alpin Csapat tagja, valamint Weiler Virág és Győrffy Ákos.



A magyar mászók vasárnap érkeztek meg a 4 ezer méteres magasságban lévő alaptáborba, hétfőn pedig kiépítették lőretolt alaptáborukat is 4600 méteren - tájékoztatta a Kalifa Alpin Csapat az MTI-t.



Az összegzés szerint a mászók "keményvonalas" expedíciót terveznek egy magaslati tábor kiépítésével 5000-5200 méteres magasságban, onnan indítják majd a csúcstámadást. Rajtuk kívül mindössze egy amerikai mászópáros próbálkozik idén nyáron a hegy megmászásával, így az összes feladat - egyebek mellett a nyomtaposás, a kötelek rögzítése - közöttük oszlik el.



"Most elég csapadékos az időjárás és az előrejelzések szerint az elkövetkező néhány nap is hasonlóan alakul. Sikerült kialakítanunk egy előretolt alaptábort 4600 méteren és az időjárás függvényében pénteken már a magaslati táborunk is elkészülhet, ahol eltöltünk majd 1-2 akklimatizációs éjszakát, amit rövid regenerálódás után a csúcstámadás követ" - idézi a közlemény Lengyel Ferencet.



A hegymászó beszámolt arról is, hogy technikai oldalról nézve egy átlagosan 45-55 fokos, hóval és a csúcs alatt kemény jéggel borított falon keresztül vezet az útvonal a csúcsig. "Fontos, hogy a csúcstámadást úgy időzítsük, hogy reggel 6 óráig felérjünk, ugyanis a biztonságunk érdekében a nappali felmelegedés előtt már az alaptáborban kell lennünk" - tette hozzá.



A magyar hegymászók az expedíción semmilyen külső segítséget nem vesznek igénybe, az alaptábori ellátást leszámítva mindent önállóan oldanak meg - olvasható a közleményben.