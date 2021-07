Sport

EURO-2020 - A dánok felett aratott hosszabbításos sikerrel döntőben az angolok

Az angol válogatott lesz az olasz csapat ellenfele a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság fináléjában, miután a szerdai elődöntőben hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a dán együttest a londoni Wembley Stadionban.



A fináléra vasárnap 21 órától kerül sor, ugyancsak a Wembleyben.



Európa-bajnokság, elődöntő: Anglia-Dánia 2-1 (1-1, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után

London, Wembley Stadion, 64 950 néző, v.: Danny Makkelie (holland)



gólszerzők: Kjaer (39. - öngól), Kane (104. - tizenegyesből), illetve Damsgaard (30.)



sárga lap: Maguire (49.), illetve Wass (72.)



Anglia:

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice (Henderson, 95.) - Saka (Grealish, 69.; Trippier, 106.), Mount (Foden, 95.), Sterling - Kane



Dánia:

Schmeichel - Christensen (Andersen, 79.), Kjaer, Vestergaard (Wind, 105+1.) - Stryger (Wass, 67.), Hojbjerg, Delaney (Jensen, 88.), Maehle - Braithwaite, Dolberg (Nörgaard, 67.), Damsgaard (Poulsen, 67.)



I. félidő:

30. perc: Két dán szabadrúgás következett egymás után az angol térfélen, a másodikat 24 méterről Damsgaard a sorfal mögött elcsavarva a jobb felső sarokba zúdította, Pickford nem tudott hárítani (0-1).

39. perc: Kane indította Sakát a jobb oldalon, az ő centerezése után a Sterling elől menteni igyekvő Kjaer becsúszva továbbította a játékszert saját csapata kapujába (1-1).

Hosszabbítás, I. félidő:

102-104. perc: Sterling tört be a dán tizenhatoson belülre, elesett Maehle és Jensen között, a játékvezető pedig büntetőt ítélt, majd a videós elemzés után el is végeztette a tizenegyest. Kane állt a labda mögé, és bár a bal alsóba tartó lövést Schmeichel kivédte, a középre ütött labda éppen Kane elé pattant, aki az üres kapuba lőtt (2-1).



Gareth Southgate szövetségi kapitány csapata tavaly októberben, a Nemzetek Ligájában találkozott legutóbb a dánokkal, akik akkor 1-0-ra győztek a Wembleyben Christian Eriksen büntetőből szerzett góljával. Az Internazionale középpályása ezúttal nem lépett pályára, mivel Dánia első csoportmérkőzésén szívleállás miatt összeesett a pályán, és a helyszínen újra kellett éleszteni, az angolok egy aláírt, névre szóló mezzel kívántak jobbulást Eriksennek. Kasper Hjulmand dán szövetségi kapitány tanítványai az első meccsükön történt sokkoló eset és vereség után magukra találtak, és eljutottak a legjobb négy közé. Az angolok hibátlan kapusteljesítménnyel, négy győzelemmel és egy döntetlennel jutottak az elődöntőig.



Enyhe angol mezőnyfölénnyel indult a találkozó, ám egy parádés lövés - a kontinensviadal első közvetlen szabadrúgásgólja - után először kaptak gólt a tornán, és így először kerültek hátrányba. Pickford - új angol csúcsot elérve - 721 perc után kapitulált a kapuban.



A dán vezető találat után érezhetően magasabb lett az iram, az angolok a kapott gól után ocsúdva támadásba lendültek, s bár Schmeichel bemutatott egy nagy bravúrt, a következő angol támadásnál már ő is tehetetlen volt: megszületett az Eb 11. öngólja. A szünetig nem esett újabb találat.



A fordulást követően hamar újabb Schmeichel-bravúrnál hördült fel a Wembley közönsége, és eztán is inkább a házigazda nyomott, bár mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, a rendes játékidő hajrája pedig inkább a dánoké volt.



A továbbjutás azonban nem dőlt el, a hosszabbításban pedig ismét az angolok kerültek fölénybe, akik annak ellenére futballoztak energikusabban, hogy egyet cseréltek a 90 perc során, míg a skandinávok ötöt változtattak a rendes játékidőben. Az extra ráadás során már frissített csapatán Gareth Southgate is, akinek irányításával az angol válogatott 2018-ban a világbajnokságon, egy évvel később pedig a Nemzetek Ligájában kapott ki az elődöntőben. Ezúttal nem torpantak meg ebben a szakaszban, mivel a nagy nyomásból büntető lett, amelyet Kane közvetve ugyan, de kihasznált. Az utolsó 15 percre passzív játékra rendezkedtek be a házigazdák, míg a cseréi elfogytával, Jensen sérülése miatt emberhátrányban futballozó dán együttes nem tudott egyenlíteni. Így a megnyert 1966-os világbajnokság után 55 évvel ismét nagy torna fináléjába jutott Anglia, és készülhet első Eb-döntőjére.