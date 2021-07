Tenisz

Wimbledon - Fucsovics kikapott Djokovictól a negyeddöntőben

Fucsovics Márton a negyeddöntőben búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután szerdán három játszmában kikapott a világelső Novak Djokovictól. 2021.07.07 18:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 29 éves nyíregyházi játékos már azzal is pályafutása legjobb eredményét érte el a füves pályás Grand Slam-tornán, hogy nyolc közé jutott: a korábbi juniorbajnok Fucsovics mostani menetelése során a 19. helyen kiemelt olasz Jannik Sinnert, a cseh Jirí Veselyt, a kilencedikként rangsorolt argentin Diego Schwartzmant és az ötödik kiemelt orosz Andrej Rubljovot búcsúztatta.



A rekordbeállítást jelentő huszadik GS-tornagyőzelmére hajtó, címvédő Djokoviccsal pályafutása során előzőleg kétszer találkozott, és bár mindkétszer alulmaradt, a 2018-as US Open első fordulójában és a 2019-es dohai torna nyolcaddöntőjében is nyert szettet a szerb világsztár ellen.



Fucsovics aktuális világelsővel eddig egyszer, 2019-ben - éppen Djokoviccsal - csapott össze.



A centerpályán rendezett szerdai találkozójuk első felvonásának elején a magyar játékos sok hibával, rendkívül bizonytalanul teniszezett, riválisa így 18 perc után 5:0-ra vezetett. Fucsovics ezt követően - szettlabdákat hárítva - hozta az adogatását, majd két újabb játszmalabdát hárítva elvette a világelső szerváját és hamarosan 5:3 állt az eredményjelzőn. Djokovic a következő adogatójátékában viszont már nem hibázott, és hatodik szettlabdáját értékesítve 42 perc után előnybe került.



A következő játszma kiegyenlített küzdelmet hozott, 4:4-ig mindkét teniszező hozta szervagémjét, a kilencedik játékban viszont Djokovic brékelt, majd a tizedikben nyerte a sajátját, ezzel másfél óra elteltével már 2:0-ra vezetett.



A harmadik szett Djokovic breakjével kezdődött, azután egyik játékos sem vesztett adogatógémet, noha erre többször is volt esély. Fucsovics például két játékban összesen ötször jutott breaklabdához - a második gémben, a szerb adogatásánál 0:40 is volt az állás -, de nem tudott élni a lehetőségekkel. A mérkőzés 2 óra 19 percig tartott.



Eredmény, negyeddöntő:

Novak Djokovic (szerb, 1.)-Fucsovics Márton 6:3, 6:4, 6:4