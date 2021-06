Tour de France: őrizetbe vették a tömegbukást okozó szurkolót (videó)

Őrizetbe vették azt a nézőt, aki táblájával tömegbukást okozott a Tour de France országúti kerékpáros körverseny szombati nyitószakaszán.



Kevesebb mint 46 kilométerrel a cél előtt a Jumbo-Visma egyik versenyzője, a négyszeres időfutam-világbajnok Tony Martin felakadt egy nőnek az útra betartott tábláján és elesett. A bukásban több tucat versenyző érintett volt, és mivel az eset a mezőny legelejében történt, az egész karaván megtorpant. A földre kerültek között volt az esélyesek közül a szlovén Primoz Roglic, ám ő folytatni tudta a versenyt. Kevésbé volt szerencsés a német Jasha Sütterlin, akit kézsérüléssel kórházba szállítottak és feladni kényszerült a viadalt, míg a spanyol Marc Soler teljesítette ugyan a szakaszt, ám másnap már nem állt rajthoz, miután a vizsgálatok mindkét karjában törést mutattak ki.



A nő még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt. Pontos személyleírást tettek róla közzé, és gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás miatt indult ellene eljárás.



Szerdán a cyclingnews szakportál az RTL-re hivatkozva közölte: a nőt azonosították, megtalálták és őrizetbe vették Landerneau-ban, és 1500 eurós (közel 527 ezer forintos) pénzbírsággal szankcionálják, amennyiben az érintettek sérülései nem vezetnek három hónapon túlra nyúló keresőképtelenséghez.



Az érintett versenyzők közül Soler már jelezte: fontolgatják, hogy beperelik a nézőt. Pierre-Yves Thouault, a Tour igazgatóhelyettese ugyancsak jogi eljárást helyezett kilátásba. "Azért tesszük ezt, hogy a hasonló dolgokat elkövető csekély kisebbség ne rontsa el a show-t mindenki számára" - szögezte le az igazgatóhelyettes.

Timpiste i lár an peloton agus muid ag druidim i dtreo dheireadh Staid 1 😱



Uh oh - a supporter's sign knocks Tony Martin and many many others off their bikes! #TDF2021 @LeTour pic.twitter.com/1ao5m8S5xS