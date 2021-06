Sport

EURO-2020 - Több mint 3500-an dolgoznak a budapesti mérkőzéseken

Több mint 3500 fős személyzet dolgozik az adott találkozó megszervezésén a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság Puskás Arénában sorra kerülő mérkőzéseinek napján. 2021.06.17 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) csütörtökön, Telkiben tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az 1100 fős biztonsági személyzet és az ugyanennyi önkéntes mellett 800-an a közönséget kiszolgáló büfékben dolgoznak, nekik 400 felszolgáló segít, az MLSZ, valamint az európai szövetség (UEFA) részéről pedig további 2-300 ember felel a meccs zökkenőmentes lebonyolításáért.



Szabó Vilmos, a budapesti rendezés projektigazgatója elmondta, a szervezők a stadion megfelelő pontjairól és helyiségeiből "mindent és mindenkit" látnak, "senki nem tud elbújni". A magyar válogatott Portugália elleni mérkőzésén a pályára befutó szurkolót a biztonsági személyzet levezette a játéktérről, és eljárást is indított vele szemben. Szabó emlékeztetett rá, hogy a pályára rohanás a meccs közben bűncselekménynek minősül, és ha egy ilyen esetért a válogatott, vagy a szövetség kap büntetést, akkor az polgári peres úton átruházható a tettesre.



Az esetleges nem várt eseményekre, terrorgyanús cselekményekre vonatkozóan Fűrész Ádám projektmenedzser arról számolt be, hogy a szervezés első pillanataitól kezdve együttműködésben vannak a rendőrséggel és az illetékes hatóságokkal, amelyekkel közösen minden megelőző intézkedést megtettek, az előkészületek pedig megfelelők a biztonságos rendezéshez.



"A sok pozitív visszajelzés közül a legfontosabb mégis az, amelyet a pályára lépő csapatok tagjaitól, valamint az UEFA pályákért felelős szakembereitől kapunk, utóbbiak a többi rendező elé pozitív példaként állítják a Puskás Arénát" - nyilatkozta Fűrész Ádám, és hozzátette, a stadion pályakarbantartói "kiváló munkát" végeztek.



Szabó Vilmos elmondta, mivel 11 város rendezi az idei Eb-t, így 11 ország kulturális és jogszabályi hátterét kell a lehető legközelebb hozni egymáshoz.



"Van mozgástér, nekünk is vannak lehetőségeink, de minden egyes döntést le kell egyeztetnünk az UEFA-val" - jelentette ki a projektigazgató, aki kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy miért volt "csupán" 55 ezer néző a több mint 60 ezres arénában.



"A koronavírus-járvány miatt meghozott szabályozások értelmében majdnem 5000 férőhelyet kellett szabadon hagynunk a kameraállások miatt, az Eb-n ugyanis olyan kamerák is működnek, amelyek más válogatott meccseken nem. Szintén UEFA-előírás, hogy a kispadok felett ki kellett alakítani a férőhelyeket a kimaradó, pályára nem lépő játékosoknak, valamint a szakmai stábok tagjainak" - mondta Szabó, ugyanakkor jelezte, a portugálok elleni összecsapásra 59 660 belépő kelt el, a stadionba azonban 55 660-an léptek be. Hozzátette, mind a négy budapesti Eb-találkozón várható az 58-59 ezres nézőszám, és ezek közül átlagban 40-45 ezer lesz a magyar jegytulajdonos.

A Puskás Arénába történő belépéshez szükséges karszalagokkal kapcsolatban elhangzott, mindegyik mérkőzésre más és más karszalag érvényes, ezért ezt a védettség igazolásával, külföldiek esetében pedig negatív PCR-teszt birtokában kell átvenni az adott meccs előtt az erre a célra kijelölt pontokon. Az MLSZ ugyanakkor köszönetet mondott a szurkolóknak az eddigi együttműködésért, és az is kiderült, hogy a 11 rendező város közül Budapesten a legmagasabb a hazai nézők aránya.



A magyar válogatott kedden a portugálok ellen kezdett (0-3), szombaton 15 órától a világbajnok francia csapatot fogadja a Puskás Arénában, jövő szerdán pedig Münchenben Németország vendége lesz.