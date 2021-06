Sport

Elkészült az ország leghosszabb szurkolói sálja - fotók

Ha sportról van szó, az online térben leginkább a világesemények mozgatják meg a magyarokat, a sportolókat pedig nemcsak a karrierjük, hanem a példamutató személyiségük, esetenként a magánéletük miatt is követik a közösségi médiában - derült ki a Telenor friss kutatásából. A szolgáltató a nyári sportesemények kapcsán az online szurkolási szokások feltérképezése mellett egyúttal rekordot is döntött Magyarország leghosszabb, több mint 1,7 kilométeres szurkolói sáljának elkészítésével.



A cégnek - amint azt csütörtöki közleményében jelezte - az volt a célja, hogy összehozza a magyarokat a közös szurkolás erejével. A felhívásra 1787-en küldtek be magyar csapatot biztató üzenetet, amelyek mindegyike felkerült és egy méterrel járult hozzá a kötött szurkolói sálhoz, amely így 1787 méter hosszú lett.



A szurkolói üzeneteket az ország minden részéről, több mint 500 különböző településről küldték be a sportbarátok. A legtöbb, az üzeneteknek csaknem a fele Budapestről érkezett, de nagyon sok jókívánság jött a megyeszékhelyekről is, többek között Szegedről, Debrecenből vagy Miskolcról.

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd

A Telenor szurkolói szokásokat feltérképező kutatásából kiderül, hogy a hazai felnőtt internetező lakosság körében leginkább a világesemények mozgatják meg az embereket, ezek viszont be tudnak vonni olyanokat is, akik általában nem követnek figyelemmel semmilyen sportot. A kitöltők közel fele (49 százaléka) jelezte, hogy nem néz rendszeresen sportot, de háromnegyedük (73 százalék) rendszeresen követi a világeseményeket, 44 százalékuk pedig a kontinentális eseményeket. Guld Ádám médiakutató, kommunikációs szakember szerint ennek oka amellett, hogy ezek a tartalmak mindenki számára elérhetőek, az, hogy "a globális médiatérben megjelenő sportolói karakterek óriási láthatóságuknál fogva nagyon erős közösség-összetartó erővel bírnak, ami országhatárokon és kontinenseken átívelő rajongói közösségeket képes összekovácsolni."

A sporteseményeket jellemzően inkább férfiak követik, és a válaszok alapján a televízió ma is a legmeghatározóbb felület erre. A válaszadók 70 százaléka jelölte meg ezt a platformot, viszont ezzel együtt jól látszik az online tér jelentősége is - derül ki a kutatásból -; sokan figyelik a kedvenc sportjukat az internetes sajtóban, weboldalakon, blogokon (42 százalék), valamint a közösségi médiában (34 százalék), 31 százalék pedig online közvetítésen vagy streaming-felületen keresztül is. Ez utóbbi kettő kifejezetten a 18-35 éves korosztályra jellemző.

A kutatásban részt vevők több mint fele azért követi a sportolók online profilját, mert érdekli a sportág, az adott személy sportolói tevékenysége (53 százalék), de sokan figyelik a példamutató magatartása, személyisége vagy tevékenysége (40 százalék) miatt is. A nemek közti különbségek közül szembeötlő, hogy a férfiakat sokkal nagyobb arányban érdeklik a menetrendek, statisztikák és eredmények, mint a nőket (26 százalék szemben 17 százalékkal), ugyanakkor a sportolók magánélete sokkal inkább a nők számára jelent nagyobb vonzerőt a férfiakhoz viszonyítva (22 százalék-14 százalék)