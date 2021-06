EURO-2020

Ronaldónak nem kellett a kóla, a cég 4 milliárd dollárt veszitett

Mint azt korábban a ma.hu megírta, Christiano Ronaldót sok mindenért lehet kedvelni. Az egyik ok, amiért szeretjük, hogy rendszeresen ad vért és támogatja a hátrányos helyzetűeket. A másik okra csak a minap derült fény, amikor a budapesti sajtótájékoztatón levette a kólákat az asztalról és a vizes palackkal a kezében fejezte ki nemtetszését: Igyál inkább vizet.



A The Guardian most azt írja, hogy a Coca-Cola a sajtótájékoztató alatt négymilliárd dollárt veszített az értékéből, 242 milliárd helyett már csak 238 milliárd dollárra becsülték. Egy részvény ára 56,1 dollárról 55,22 dollárra esett vissza.



A cég annyival kommentálta az esetet, hogy mindenki azt iszik, amit akar, a megmérettetés sajtótájékoztatóin pedig a Coca-Cola és a Coca-Cola Zero mellett vizet is kínálnak a résztvevőknek.

'Drink water'



Cristiano Ronaldo removes Coca-Cola bottles at start of #Euro2020 press conference pic.twitter.com/2eBujl9vzk — Guardian sport (@guardian_sport) June 15, 2021