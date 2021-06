Sport

Meghiúsult a Kaliforniából Hawaii felé evező kajakos rekordkísérlete

Az időjárás viharosra fordulása miatt indulása után hat nappal kimentették a Kaliforniából Hawaii felé egyedül evező kajakost a Csendes-óceánból. 2021.06.08 10:35 MTI

Cyril Derreumaux május 31-én indult útnak Sausalitóból, hogy 64 napon belül elérje a 3862 kilométerre lévő Hawaiit, ezzel Guinness-rekordot döntsön.



A viharos időjárás, szél és hatalmas hullámok miatt a férfi hétméteres kajakját több súlyos sérülés is érte, de amikor elveszítette a horgonyát is, tudta, hogy fel kell adnia kísérletét.



A Facebook-oldalán a sportoló beszámolt arról a szörnyű helyzetről, amikor 4,5 méteres hullámok ostromolták a kajakot, a horgonykötelek összeakadtak a kormányon, a GPS-jeladó pedig elromlott.



Végül az amerikai partiőrség helikopterével mentették ki. Egy búvár ereszkedett le hozzá a gépből és felsegítette Derreumaux-t - írja a The Guardian online kiadása.



A kajak egyelőre továbbra is az óceánban van. A férfi reméli, amikor a szél elül, sikerült visszaszereznie járművét.