Sport

Rossi: óriási ösztönzést jelent a szurkolók visszatérése

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint óriási ösztönzést jelent a jövő pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott számára, hogy pénteken újra közönség előtt léphet pályára Ciprus ellen.



"Remélem, a hozzáállás, a motiváció, az akarás és a harc felvállalása tekintetében meg fogunk felelni a szurkolók elvárásainak" - mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, aki kijelentette, címeres mezben nincsenek barátságos mérkőzések, éppen ezért nyerni akarnak, mert a legjobb edzés a győztes meccs, ami ráadásul jót tesz az önbizalomnak is.



Az 56 éves tréner elárulta, megvannak az elképzései arra vonatkozóan, hogy játékosai közül ki mennyit játsszon a soron következő két felkészülési mérkőzésen, de konkrétumokat nem közölt.



"Szoboszlai az Szoboszlai, nem könnyű pótolni pontrúgások tekintetében sem. Kleinheisler, Sallai, Varga Roland is megoldás lehet, de ehhez kell, hogy egyáltalán legyenek szögleteink vagy ígéretes szabadrúgásaink. Nekünk olyan megoldást kell találni, aki a játék többi elemében is a csapat hasznára van, mert ez nem amerikaifutball, hogy egy specialistát beküldjünk arra az egyetlen rúgásra" - fogalmazott Rossi, aki szerint a ciprusiak az előreívelt labdák hatékonyságában igazán jók. Kitért a keddi ellenfélre, az ír csapatra is, amely szerinte fizikálisan kiemelkedően erős, ebben például az Európa-bajnoki ellenfelek közül nagyon hasonlít a német és a francia együttesre.



A szakember röviden szólt az Eb-ről is: szerinte papíron a mérkőzések már eldőltek, de nem egyszer látott már a világ olyat, amikor a papírokat ki lehetett dobni az ablakon. Úgy fogalmazott, az álmodozás ingyen van, de az álmok mit sem érnek, ha nem tesznek meg értük mindent.



"Két éve vagyok Cipruson, ahol jó minőségű futball van. A játékosok fizikálisan jók, sokat futnak, de nem feltétlen vannak náluk virtuóz egyéniségek. A válogatottjukat szervezett, stabil védekezés jellemzi és gyorsan váltanak védekezésből támadásba. Nehezebb ellenféllel szemben nem próbálkoznak labdakihozatallal, rögtön a centert akarják megjátszani. Pontos, precíz játékkal lehet feltörni a védekezésüket" - jellemezte a szigetországi futballt az Omonia magyar védője, Lang Ádám, akinek még egy idényre szól a szerződése a klubjánál.



A 28 éves futballista szerint a csapatban mindenki van annyira profi, hogy a következő feladatra koncentráljon, ne az Európa-bajnokságra. Hozzátette, nem gondolnak arra, hogy megsérülhetnek, mindenki bizonyítani akar, ezért komolyan veszik a mérkőzést.

"Nagy öröm, hogy olyan csapattal találkozhatunk, amelyik Eb-résztvevő. Ugyanakkor számunkra nem szerencsés az időpont, mert az idény lezárultával sok játékosra nem számíthatok. Azonban ez lehetőséget teremt a fiataloknak a bizonyításra. Nekünk ebben az összeállításban is jól kell teljesítenünk, az a célunk, hogy jó benyomást keltsünk" - fogalmazott a ciprusiak görög szövetségi kapitánya, Nikosz Kosztenoglu, aki szerint a magyar csapatnak a legutóbbi hat-nyolc meccse nagyon jól sikerült, olyan fegyelmezett együttes, amelyben kiváló a csapatszellem, és ebben bízhat az Eb-n is.



"A bajnokságnak több hete vége, így rég volt éles mérkőzésünk, ráadásul sokan hiányoznak, de aki itt van, annak megtiszteltetés, hogy a válogatottban szerepelhet. A kapitány februári érkeztével nagy változáson ment keresztül a válogatott játéka" - fogalmazott Andronikosz Kakullisz, aki kifejezetten dicsérte magyar klubtársát, Langot, egyúttal örömét fejezte ki, hogy nézők előtt léphet pályára, mert erre rég volt példa, és nagyon hiányzik neki.



A Ciprus elleni felkészülési meccs pénteken 20 órakor kezdődik a Szusza Ferenc Stadionban. A magyar csapat kedden Írországgal játszik felkészülési mérkőzést ugyancsak Újpesten. A magyarok az Eb csoportkörében június 15-én a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbajnok franciákat fogadják a Puskás Arénában, majd június 23-án a németek vendégei lesznek Münchenben a zárófordulóban.



A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi - Lang, Orbán, Szalai A. - Lovrencsics, Sigér, Cseri, Kleinheisler, Holender - Szalai Á., Sallai