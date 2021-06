Sport

Szoboszlai sérülése kiújult, nem játszhat az Eb-n

A német Kicker sportlap információja szerint kiújult Szoboszlai Dominik ágyéksérülése, így a RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója biztosan nem szerepelhet a részben budapesti rendezésű, jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságon.



A lap internetes oldala kedden azt is közölte, hogy a középpályás már távozott is a nemzeti együttes ausztriai edzőtáborából.



Szoboszlai tavaly decemberben szerződött Salzburgból az RB Leipzighez, de sérülése miatt eddig nem tudott bemutatkozni a lipcseieknél.



Marco Rossi szövetségi kapitány kedden (ma) 17 órakor jelenti be az Eb-n szereplő csapat 26 fős keretét.



A magyar válogatott a kontinensbajnokság F csoportjában a címvédő portugálokkal (június 15.), valamint a világbajnok franciákkal (19.) a Puskás Arénában, míg a németekkel (23.) Münchenben játszik majd.