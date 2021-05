Sport

Xavival nem hosszabbítanak Katarban

A katari futballbajnok al-Szadd SC-nél nem hosszabbítják meg vezetőedzői szerződését Xavi Hernándeznek, az FC Barcelona korábbi legendás irányító középpályásának. 2021.05.05 02:30 MTI

Az al-Kass katari televízió jelentette, hogy a szakvezetőnek a szezon végén lejáró kontraktusát nem újítják meg, miután az együttes csoportmásodikként végezve nem jutott be az Ázsiai Bajnokok Ligája rájátszásába. A forrás szerint azzal együtt is elválnak a klub és Xavi útjai, hogy a spanyol szakvezető irányításával az arab együttes - többek között a bajnokság és az Emír Kupa megnyerése mellett - februárban a katari kupadöntőben is diadalmaskodott.



A 41 éves Xavi, aki - miután a Barcelonától elköszönt 2015-ben - 2019-ig játszott az al-Szaddban, majd a csapat edzője lett. A világ- és Európa-bajnok a Barca színeiben 1998 és 2015 között 767 alkalommal lépett pályára, s Joan Laporta, a katalán klub elnöke márciusi megválasztása előtt nem egyszer beszélt arról, hogy szeretné, ha a korábbi hazai kedvenc vezetné a Barcelonát, amelynek kispadján jelenleg a holland Ronald Koeman ül.



A katari tévé jelentéséről beszámolva a Sport katalán napilap kedden azt írta: ha Xavi csapat nélkül marad az idény végén, júniustól bármely klubhoz szerződhet, és "új kalandba kezdhet edzői karrierje során".