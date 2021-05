Elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját! - fotók, videó

Szurkolói rendbontás miatt elhalasztották a Manchester United-Liverpool mérkőzést az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján.



Az MU hívei délben kezdtek gyülekezni az Old Trafford környékén, és transzparenseket kihúzva, illetve görögtüzeket gyújtva tiltakoztak a klubtulajdonos Glazer család ellen, amely 2005 óta irányítja az egyesületet. A drukkerek régóta elégedetlenek az amerikai tulajdonosokkal, és a nemrég hamvába holt Európai Szuperliga - amelyhez a Manchester United is csatlakozott - csak olaj volt számukra a tűzre.



A 17.30 órára kiírt kezdés előtt egy órával több száz szurkoló egy alagúton át - néhány fémkordont félredobva - bejutott a pályára, és fáklyákat gyújtott. A biztonsági személyzet tehetetlennek bizonyult a rohammal szemben, de mintegy húsz perccel később néhány drukker önszántából távozott a stadionból.



Néhány szurkoló a hazai csapatnak a meccs előtt otthont adó Lowry Hotelnél tüntetett.



A házigazdák eleinte azt közölték, hogy csúszik a kezdés, majd az MU nem sokkal 19 óra előtt bejelentette, hogy biztonsági okokból elmarad a találkozó.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club's ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6