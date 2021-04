Sport

Könyv jelent meg Diego Maradona életéről

Az isteni Diego Maradona címmel jelent meg életrajzi könyv a 2020. november 25-én, 60 évesen elhunyt világklasszis argentin labdarúgóról.



Pincési László sportújságíró 60 különleges - köztük néhány eddig teljesen ismeretlen - történeten és lebilincselő sztorin keresztül mutatja be a világbajnok játékos életútját.



A kötetben több magyar érdekeltségű sztori is helyet kapott, többek között az 1990-es Újpest-Napoli BEK-mérkőzés vagy Diego Maradona első válogatottbeli fellépése - éppen Magyarország ellen.



A 328 oldalas kötet 16 oldalas képmellékletet is tartalmaz olyan fotókkal, amelyeket eddig idehaza még nem publikáltak Diego Armando Maradonáról.