Tragédia: villámcsapás végzett egy fiatal szörfössel

Huszonkét éves korában elhunyt Katherine Diaz salvadori hullámlovas, akit edzés közben ért villámcsapás.



A helyi sajtó beszámolója alapján Diaz pénteken a fővárostól, San Salvadortól délre, az El Tunco strandon edzett, amikor nem sokkal a vízbe lépését követően halálos kimenetelű villámcsapás érte.



Diaz vasárnapi búcsúztatásán koporsója mellé nemcsak virágok és koszorúk kerültek, hanem szörfdeszkája és az őt sportolás közben ábrázoló fotók is.



A spanyol As című lap szemtanúkat idézve közölte: az edzés elején még tiszta volt az ég, az időjárás rendkívül hirtelen változott meg, de az előre nem látható vihar nem tűnt túl nagy intenzitásúnak.



Diaz kilencéves kora óta űzte a hullámlovaglást, és az olimpiai kvalifikációs versenyre készült, amelyet hazájában rendeznek május 29. és június 6. között.



A tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia műsorán először szerepel majd a hullámlovaglás.

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador's Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3